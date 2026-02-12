newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Η Ευρώπη λιγότερο διεφθαρμένη, αλλά όχι πιο καθαρή – Τι δείχνει ο καθρέφτης για την Ελλάδα
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 18:53

Η Ευρώπη λιγότερο διεφθαρμένη, αλλά όχι πιο καθαρή – Τι δείχνει ο καθρέφτης για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταγράφεται ως η λιγότερο διεφθαρμένη περιοχή του κόσμου, όμως η εικόνα αυτή δεν συνοδεύεται από ουσιαστική πρόοδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Παρά τη σχετική της υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει στασιμότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ελλάδα κινείται στη μεσαία ζώνη, με χρόνιες αδυναμίες στη διαφάνεια, τον έλεγχο της εξουσίας και τη χρηματοδότηση της πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταγράφεται ως η λιγότερο διεφθαρμένη περιοχή του κόσμου, όμως η εικόνα αυτή δεν συνοδεύεται από ουσιαστική πρόοδο. Αντιθέτως, η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από στασιμότητα και, σε αρκετές χώρες, από σαφή οπισθοδρόμηση.

Το συνολικό ευρωπαϊκό σκορ παραμένει αισθητά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ωστόσο πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται έντονες ανισότητες, θεσμικές αδυναμίες και αυξανόμενοι κίνδυνοι, ιδίως στη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Στο ευρωπαϊκό τοπίο, οι σκανδιναβικές χώρες συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Δανία, Φινλανδία και Σουηδία διατηρούν υψηλές επιδόσεις, βασισμένες σε ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ανεπτυγμένες κουλτούρες λογοδοσίας.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις χώρες καταγράφονται ρωγμές, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στον εκσυγχρονισμό των πλαισίων διαφάνειας για τη δράση των ομάδων πίεσης και τη χρηματοδότηση της πολιτικής.

Στον αντίποδα, κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρά και διαρθρωτικά προβλήματα. Η αποδυνάμωση των ελέγχων και ισορροπιών, οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και η πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν περιβάλλον αυξημένου κινδύνου διαφθοράς, ιδίως σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις και η κατανομή ευρωπαϊκών πόρων.

Η κατάταξη αυτή βασίζεται στην επίσημη δημοσίευση Transparency International – Corruption Perceptions Index 2025, που αξιολογεί την αντίληψη της διαφθοράς σε δημόσιο τομέα για 182 χώρες, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 13 αξιόπιστες πηγές δεδομένων.

Η θέση της Ελλάδας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα τοποθετείται στη μεσαία κατηγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συγκαταλέγεται στις χώρες με τη σοβαρότερη θεσμική διάβρωση, αλλά απέχει σημαντικά από τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η εικόνα της χώρας χαρακτηρίζεται από διαχρονικές αδυναμίες: περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, ελλιπή πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, περιορισμένη διαφάνεια στη χρηματοδότηση κομμάτων και προεκλογικών εκστρατειών, καθώς και αργούς ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική περίπτωση έχει ο τομέας του δημόσιου χρήματος. Τα μεγάλα έργα, οι προμήθειες και η διαχείριση κονδυλίων –εθνικών και ευρωπαϊκών– αποτελούν πεδία όπου οι μηχανισμοί ελέγχου συχνά δοκιμάζονται. Παρά τις βελτιώσεις στη ψηφιοποίηση και στη διαφάνεια διαδικασιών, η αποτελεσματική εποπτεία και η ουσιαστική λογοδοσία παραμένουν ζητούμενα, ειδικά όταν οι υποθέσεις αγγίζουν πολιτικά ή οικονομικά ισχυρά συμφέροντα.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ελλάδα παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά: πρόοδος σε επιμέρους τομείς, αλλά έλλειψη συνολικής, συνεκτικής στρατηγικής που να εφαρμόζεται σταθερά και χωρίς εξαιρέσεις. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στους νόμους, αλλά κυρίως στην εφαρμογή τους και στη διάρκεια των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Η πρόσφατη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εναρμόνιση της ποινικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και την υποχρέωση υιοθέτησης εθνικών στρατηγικών δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων. Για την Ελλάδα, αυτό συνιστά ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Η επιτυχία δεν θα κριθεί από τη συμμόρφωση στα ελάχιστα απαιτούμενα, αλλά από το κατά πόσο θα υπάρξει πολιτική βούληση για βαθύτερες τομές: αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας, πραγματική προστασία των καταγγελλόντων, ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών αρχών και ουσιαστικός έλεγχος της πολιτικής χρηματοδότησης.

Σε μια Ευρώπη που παραμένει σχετικά «καθαρή» σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά δείχνει σημάδια κόπωσης, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένη στη μετριότητα ή να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο ως μοχλό για να πλησιάσει τα πρότυπα των χωρών που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά πολιτικά και θεσμικά αντιμετωπίσιμη.

Η κατάταξη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 2025 (Corruption Perceptions Index – CPI) που δημοσιεύει η διεθνής οργάνωση Transparency International, η Ελλάδα κατατάσσεται στη μεσαία ζώνη του παγκόσμιου πίνακα, με σκορ περίπου 50/100, δηλαδή λίγο πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι 42/100.

Ο δείκτης αυτός μετρά την αντίληψη διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, σε μια κλίμακα από 0 (πολύ διεφθαρμένο) ως 100 (πολύ καθαρό) βάσει αντιλήψεων εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών παγκοσμίως.

Ο δείκτης περιλαμβάνει 182 χώρες και εδαφικές οντότητες.

Ερμηνεία της Θέσης της Ελλάδας

Από τα στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, η Ελλάδα έχει σκορ περίπου 50/100. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 55 κράτη ή περιοχές θεωρούνται «λιγότερο διεφθαρμένα» από την Ελλάδα, ενώ περισσότερες από 120 χώρες έχουν χειρότερο ή πολύ χειρότερο δείκτη.

Παρά τη σχετική της θέση, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ ή στον κόσμο, ούτε δείχνει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Η μέση επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (~64/100) δείχνει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες – ιδίως στο βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα – έχουν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα στη διαφάνεια και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς συγκριτικά με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τις κορυφαίες χώρες στην ΕΕ (όπως Δανία και Φινλανδία) αλλά επίσης δεν είναι στις χειρότερες, όπου συναντώνται χώρες με βαθμό κάτω από 45 καθώς και σημαντική θεσμική οπισθοδρόμηση.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Έφοδος της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εν εξελίξει έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων
Financial Times 12.02.26

Βρυξέλλες: Αστυνομική έφοδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπόθεση πώλησης ακινήτων αξίας 900 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Ισχυρές καταιγίδες σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο
Κακοκαιρία 12.02.26

Ισχυρές καταιγίδες σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και μέχρι το βράδυ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26 Upd: 18:57

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλα

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
