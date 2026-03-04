Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Αυξήσεις στα καύσιμα πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν - Τι λέει ο πρόεδρος πρατηριούχων Ηρακλείου
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη - Πρόγνωση ανά περιοχή
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι γρονθοκόπησε συνομήλικό του σε σχολική μονάδα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η ίδια εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις οι δύο 17χρονοι, ενώ ζητήθηκε να ενσωματωθούν στη δικογραφία οι ιατρικές γνωματεύσεις αναφορικά με τα τραύματα που φέρεται να υπέστη ο παθών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στις τουαλέτες του σχολείου. Αιτία φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία.
Ο 17χρονος καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησε τον συνομήλικό του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, με συνέπεια το θύμα να μεταφερθεί (με ίδια μέσα) σε νοσοκομείο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
- Ο Άρης Betsson Κ18 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη (pics)
- Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
- Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Καύσιμα: Αυξήσεις πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν – Τι λέει ο πρόεδρος πρατηριούχων Ηρακλείου
- Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
- H OpenAI κέρδισε το Πεντάγωνο, τώρα θέλει όλο το ΝΑΤΟ
- Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις