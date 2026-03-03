Οι πιθανότητες για τον τίτλο στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα (pic)

Ο Μάρτιος μπήκε στη ζωή μας από την Κυριακή και σιγά σιγά όλα τα πρωταθλήματα βαδίζουν στην τελική τους ευθεία για τη φετινή σεζόν. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων στρέφεται, όπως είναι λογικό, στις πέντε μεγάλες λίγκες, όπου η αλήθεια είναι πως στις περισσότερες τα πράγματα δείχνουν πολύ ξεκάθαρα.

Για την ακρίβεια, μόνο στις δύο η υπόθεση «τίτλος» είναι ακόμα ανοιχτή. Στην Ισπανία και στην Αγγλία. Στη La Liga η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με τέσσερις βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Ρεάλ κι ενώ απομένουν ακόμη 12 αγωνιστικές οι πιθανότητες, σύμφωνα με το «Football Rankings», είναι στο 57-43 υπέρ των Καταλανών. Εδώ βέβαια τα ποσοστά βγήκαν πριν την ήττα της «Βασίλισσας» από τη Χετάφε.

Στην Premier League απομένουν εννιά αγωνιστικές για το φινάλε και η Άρσεναλ είναι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι που έχει όμως ματς λιγότερο και τους «κανονιέρηδες» στο «Etihad» τον Απρίλιο. Παρόλα αυτά, η πλατφόρμα δίνει στο 80-20 υπέρ της Άρσεναλ τις πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στα άλλα τρία πρωταθλήματα φαίνεται πως τα πάντα έχουν κριθεί. Στη Serie A απομένουν έντεκα αγωνιστικές και η Ίντερ είναι δέκα βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Μίλαν. Οι πιθανότητες εδώ είναι στο 99-1 όπως και στη Γαλλία υπέρ της Παρί που πλέον έχει ξεφύγει με +4 από τη δεύτερη Λανς.

Κι αν νομίζεται ότι με το 99% τερματίζει το κοντέρ, υπάρχει και το 99,9% της Μπάγερν Μονάχου έναντι του 0,1 της Ντόρτμουντ. Οι Βαυαροί νίκησαν με 3-2 στο ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου τους «κιτρινόμαυρους», τους άφησαν έντεκα βαθμούς πίσω με δέκα αγωνιστικές να απομένουν και ουσιαστικά περιμένουν μόνο την στέψη.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τα μεγάλα πρωταθλήματα: