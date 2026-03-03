Τα οικονομικά δεδομένα στη Euroleague – Τι είναι ο φόρος πολυτελείας που έρχεται τη νέα σεζόν

Η Euroleague μπορεί να βρίσκεται στη μέση της σεζόν και παράλληλα να έχει σήμερα ένα πολύ σημαντικό ΔΣ που θα αποφασιστεί τι θα γίνει με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όμως την ίδια στιγμή από τη νέα σεζόν θα υπάρχουν νέα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα,, η Euroleague ανακοίνωσε τους οικονομικούς δείκτες και τα όρια αμοιβών για τη σεζόν 2026-27, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή εφαρμογή του νέου πλαισίου Competitive Balance Standards (CBS), που οδηγεί ουσιαστικά σε καθεστώς luxury tax πριν την πλήρη εφαρμογή του από το 2027-28.

Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταβατική σεζόν του νέου συστήματος, με βασικό άξονα την ισορροπία δαπανών μεταξύ των συλλόγων και τη σύνδεση των ορίων μισθοδοσίας με τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης.

Αύξηση 14% στα συλλογικά έσοδα

Το Average Licensed Clubs Defined Revenues (ALCDR), δηλαδή ο μέσος όρος καθορισμένων εσόδων των αδειοδοτημένων συλλόγων (εισιτήρια, εμπορικά έσοδα και λοιπές πηγές σε βάθος τριετίας), ανέρχεται πλέον στα 22.298.591 ευρώ, από 19.489.944 ευρώ την προηγούμενη σεζόν.

Η αύξηση 14% αποδίδεται στη συνολική εμπορική ανάπτυξη της διοργάνωσης και των συλλόγων της.

Τα νέα όρια μισθοδοσίας για τη σεζόν 2026-27

Με βάση το νέο ALCDR, διαμορφώνονται τα εξής επίπεδα:

Low Remuneration Level (LRL)

Το ελάχιστο καθαρό ποσό που υποχρεούται να δαπανήσει κάθε σύλλογος για αμοιβές παικτών:

• Αδειοδοτημένοι σύλλογοι: 30% του ALCDR – 6.689.577 ευρώ

• Σύλλογοι μέσω wildcard: 24% – 5.351.662 ευρώ

• Σύλλογοι μέσω EuroCup: 21% – 4.682.704 ευρώ

Base Remuneration Level (BRL)

Το βασικό ανώτατο καθαρό ποσό δαπανών για μισθούς παικτών (με εξαιρέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών όπως Anchor Players, U23 κ.ά.):

40% του ALCDR – 8.919.437 ευρώ.

Ωστόσο, επειδή το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που έχει οριστεί, το BRL για τη σεζόν 2026-27 ορίζεται τελικά στα 10.000.000 ευρώ.

High Remuneration Level (HRL)

Το ανώτατο επίπεδο θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-28 και θα αφορά πλήρως το καθεστώς luxury tax.

Πώς λειτουργεί το «luxury tax» στη μεταβατική περίοδο της Euroleague

Για τη σεζόν 2026-27 θα ισχύσει ο μηχανισμός Competitive Balance Compensation (CBC).

Οι ομάδες που θα ξεπεράσουν το Base Remuneration Level (10 εκατ. ευρώ) θα καταβάλλουν ποσά στο σύστημα εξισορρόπησης. Τα χρήματα αυτά θα μοιράζονται ισόποσα στους συλλόγους που συμμορφώνονται με τα όρια.

Από το 2027-28 και μετά, ο μηχανισμός θα επεκταθεί και στο High Remuneration Level.

Η Euroleague περνά σε ένα μοντέλο ελεγχόμενης οικονομικής ανταγωνιστικότητας, με στόχο τη βιωσιμότητα των συλλόγων, τη μείωση υπερβολικών μισθολογικών αποκλίσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία της αγωνιστικής ισορροπίας.

Η σεζόν 2026-27 λειτουργεί ως «πρόβα» πριν από την πλήρη εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Από το 2027-28 και μετά, το luxury tax θα αποτελέσει βασικό μηχανισμό ελέγχου της οικονομικής ισχύος στη EuroLeague.