Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι 100άρες στη Euroleague, η Μονακό και ο Ολυμπιακός (pic)
Το επιθετικό ταλέντο στη Euroleague είναι περισσότερο από ποτέ, με τις αναμετρήσεις όπου οι ομάδες σκοράρουν 100+ πόντους να αυξάνονται ραγδαία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ στην Ευρώπη έχει αλλάξει αρκετά, με τις ομάδες της Euroleague πχ να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο να ανεβάσουν τον αριθμό των κατοχών, αυξάνοντας την ταχύτητα των εκτελέσεών τους και πηγαίνοντας δυναμικά στο επιθετικό ριμπάουντ, ενώ πλέον σουτάρουν περισσότερα τρίποντα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επιθετική παραγωγή να έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί, αφού η μέση επίθεση στην κορυφαία διοργάνωση ανέρχεται στους 116.65 πόντους/100 κατοχές, όταν τις τρεις προηγούμενες χρονιές η εν λόγω συγκομιδή ήταν 116.3, 114.2 και 114.3 πόντοι/100 κατοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η ταχύτητα με την οποία παίζονται πλέον οι αγώνες. Φέτος το pace της μέσης ομάδας στη Euroleague είναι οι 73 κατοχές. Πέρσι ήταν στις 71.6 κατοχές, πρόπερσι στις 70.7 κατοχές και την προηγούμενη χρονιά (2022-23) ήταν στις 70 κατοχές!

Το ρεκόρ της Euroleague στις… κατοστάρες και οι κυρίαρχες ομάδες

Όπως αναφέρει η σελίδα «El_Statslab» στο Χ, φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 66 φορές που ομάδες της διοργάνωσης σημείωσαν 100+ πόντους σε ένα ματς. Πέρσι είχαμε 47 τέτοια παιχνίδι,  πρόπερσι 32 και την προηγούμενη σεζόν 25. Μάλιστα αν προσθέσουμε τα δύο τελευταία νούμερα έχουμε άθροισμα 57, που είναι ήδη λιγότερα από φέτος με τα 66!

Η Μονακό είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα τέτοια ματς έχοντας συμμετέχει σε 9, έπειτα ακολουθούν οι δύο ομάδες με το μεγαλύτερο pace στη Euroleague, Παρί με 7 και Βαλένθια με 6 μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Τέλος, υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση, με τον Ολυμπιακό να μετρά 5 τέτοιες αναμετρήσεις.

Φυσικό αέριο
Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες δεν πρέπει να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
