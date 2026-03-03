Οι 100άρες στη Euroleague, η Μονακό και ο Ολυμπιακός (pic)

Τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ στην Ευρώπη έχει αλλάξει αρκετά, με τις ομάδες της Euroleague πχ να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο να ανεβάσουν τον αριθμό των κατοχών, αυξάνοντας την ταχύτητα των εκτελέσεών τους και πηγαίνοντας δυναμικά στο επιθετικό ριμπάουντ, ενώ πλέον σουτάρουν περισσότερα τρίποντα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επιθετική παραγωγή να έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί, αφού η μέση επίθεση στην κορυφαία διοργάνωση ανέρχεται στους 116.65 πόντους/100 κατοχές, όταν τις τρεις προηγούμενες χρονιές η εν λόγω συγκομιδή ήταν 116.3, 114.2 και 114.3 πόντοι/100 κατοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η ταχύτητα με την οποία παίζονται πλέον οι αγώνες. Φέτος το pace της μέσης ομάδας στη Euroleague είναι οι 73 κατοχές. Πέρσι ήταν στις 71.6 κατοχές, πρόπερσι στις 70.7 κατοχές και την προηγούμενη χρονιά (2022-23) ήταν στις 70 κατοχές!

EuroLeague is getting more and more offensive!

Teams scoring ≥100 pts per season: 📅 2022 : 25

📅 2023 : 32

📅 2024 : 47

📅 2025 : 66 🔥 And the 2025 season isn’t even over yet…

Most frequent in 2025 👇 1⃣Monaco 9x

2⃣Paris 7x

3⃣Valencia 6x

4⃣Hapoel 6x

5⃣Olympiacos 5x pic.twitter.com/OjqWX4MQtg — EL_StatsLab (@El_Statslab) March 2, 2026

Το ρεκόρ της Euroleague στις… κατοστάρες και οι κυρίαρχες ομάδες

Όπως αναφέρει η σελίδα «El_Statslab» στο Χ, φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 66 φορές που ομάδες της διοργάνωσης σημείωσαν 100+ πόντους σε ένα ματς. Πέρσι είχαμε 47 τέτοια παιχνίδι, πρόπερσι 32 και την προηγούμενη σεζόν 25. Μάλιστα αν προσθέσουμε τα δύο τελευταία νούμερα έχουμε άθροισμα 57, που είναι ήδη λιγότερα από φέτος με τα 66!

Η Μονακό είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα τέτοια ματς έχοντας συμμετέχει σε 9, έπειτα ακολουθούν οι δύο ομάδες με το μεγαλύτερο pace στη Euroleague, Παρί με 7 και Βαλένθια με 6 μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Τέλος, υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση, με τον Ολυμπιακό να μετρά 5 τέτοιες αναμετρήσεις.