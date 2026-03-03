«Ο Λουβαβού-Καμπαρό θα μπορούσε να αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα»

Η Euroleague μπορεί να μπαίνει στην τελική της ευθεία, όμως τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, καθώς στη Σερβία αναφέρουν ότι ο Λουβαβού-Καμπαρό θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ βρίσκεται στο στόχαστρο της σερβικής ομάδας κι αναμένονται εξελίξεις, μιας και ο Σάσα Ομπράντοβιτς φέρεται να επιθυμεί την απόκτηση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λουβαβού-Καμπαρό αποτελεί ένας από τους καλύτερους παίκτες της Μπασκόνια, ενώ το συμβόλαιό του με τους Βάσκους ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι.

Τα εξαιρετικά νούμερα του Λουβαβού-Καμπαρό

Ο Γάλλος τη φετινή σεζόν μετράει 19.5 πόντους κατά μέσο όρο, με 57.3% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα, 43.6 % στο τρίποντο και 89% ευστοχίας από τη γραμμή των βολών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουβαβού-Καμπαρό έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Σερβία για λογαριασμό της Μέγκα, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο.

Το ρεπορτάζ των Σέρβων υπογραμμίζει, ότι πέρα από τον Ερυθρό Αστέρα ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γάλλου έχει εκφράσει η Μπαρτσελόνα.