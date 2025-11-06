Ρεκόρ προσέλευσης για φέτος στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (pic)
Ο κόσμος του Ερυθρού Αστέρα γέμισε την «Belgrade Arena» κόντρα στον Παναθηναϊκό και έκανε ρεκόρ προσέλευσης για φέτος στην Ευρωλίγκα.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στη Σερβία από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 για την 9η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας έτσι την τρίτη συνεχόμενη ήττα μακριά από το «σπίτι» του.
Η ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι ήταν «εκρηκτική», βάζοντας δύσκολα και στη διαχείριση της ψυχολογίας των παικτών του «τριφυλλιού», καθώς η «Belgrade Arena» ήταν κατάμεστη.
Μάλιστα, η προσέλευση των 20,787 φιλάθλων στο γήπεδο των «ερυθρολεύκων» αποτέλεσε ρεκόρ για τη φετινή διοργάνωση.
Η σχετική ανάρτηση
At the game between Crvena zvezda and Panathinaikos in the Belgrade Arena, there were 20,787 spectators in attendance.
This is the EuroLeague’s attendance record for this season so far.#kkcz #EuroLeague pic.twitter.com/YCzPtpoX3S
— Победник (@Pobednikbgd) November 6, 2025
