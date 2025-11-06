Ρεκόρ προσέλευσης για φέτος στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στη Σερβία από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 για την 9η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας έτσι την τρίτη συνεχόμενη ήττα μακριά από το «σπίτι» του.

Η ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι ήταν «εκρηκτική», βάζοντας δύσκολα και στη διαχείριση της ψυχολογίας των παικτών του «τριφυλλιού», καθώς η «Belgrade Arena» ήταν κατάμεστη.

Μάλιστα, η προσέλευση των 20,787 φιλάθλων στο γήπεδο των «ερυθρολεύκων» αποτέλεσε ρεκόρ για τη φετινή διοργάνωση.

Η σχετική ανάρτηση