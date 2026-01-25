sports betsson
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 25 Ιανουαρίου 2026, 13:16

Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τη σεζόν του Ερυθρού Αστέρα, ενώ τόνισε ότι αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Τη δική του οπτική για τη σεζόν που διανύει ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε σε δηλώσεις του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, τονίζοντας πως δεν περίμενε να πάρει η ομάδα που υποστηρίζει τρεις σερί εκτός έδρας νίκες, επισημαίνοντας ότι έμεινε έκπληκτος.

Παράλληλα, ο σπουδαίος τενίστας, αναφέρθηκε στο πως ζει τα ματς ως οπαδός, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (12/2, 21:15).

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να πετύχουν τρεις νίκες εκτός έδρας. Το ηθικό μας έπεσε λίγο μετά από μερικές ήττες και τώρα είμαστε… Ο φίλος μου μού έστειλε μήνυμα: ‘Το κυνήγι για το Final 4 ξεκινάει ξανά’. Είμαστε κάπου κοντά – στο κυνήγι του F4!

Υπάρχουν ακόμα πολλά ματς να παίξoυμε. Δεν δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να σχολιάσω οτιδήποτε επαγγελματικά, παρακολουθώ ως οπαδός. Φυσικά και ιδρώνω, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν παίζω τον δικό μου αγώνα, ειλικρινά.

Τώρα υπάρχουν κάποια εντός έδρας παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ένα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό – νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα τότε… Αχ, ανυπομονώ για την αδελφική μονομαχία!».

Headlines:
Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Superleague 2 25.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 από το MEGA News την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω για τη 18η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση – Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής
Meteo 25.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση του καιρού - Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής

Το Συντονιστικό Κέντρο έχει επικοινωνήσει με ΟΤΑ και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σύνταξη
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.

Σύνταξη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο