Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Τη δική του οπτική για τη σεζόν που διανύει ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε σε δηλώσεις του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, τονίζοντας πως δεν περίμενε να πάρει η ομάδα που υποστηρίζει τρεις σερί εκτός έδρας νίκες, επισημαίνοντας ότι έμεινε έκπληκτος.

Παράλληλα, ο σπουδαίος τενίστας, αναφέρθηκε στο πως ζει τα ματς ως οπαδός, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (12/2, 21:15).

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να πετύχουν τρεις νίκες εκτός έδρας. Το ηθικό μας έπεσε λίγο μετά από μερικές ήττες και τώρα είμαστε… Ο φίλος μου μού έστειλε μήνυμα: ‘Το κυνήγι για το Final 4 ξεκινάει ξανά’. Είμαστε κάπου κοντά – στο κυνήγι του F4!

Υπάρχουν ακόμα πολλά ματς να παίξoυμε. Δεν δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να σχολιάσω οτιδήποτε επαγγελματικά, παρακολουθώ ως οπαδός. Φυσικά και ιδρώνω, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν παίζω τον δικό μου αγώνα, ειλικρινά.

Τώρα υπάρχουν κάποια εντός έδρας παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ένα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό – νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα τότε… Αχ, ανυπομονώ για την αδελφική μονομαχία!».