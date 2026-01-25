Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τη σεζόν του Ερυθρού Αστέρα, ενώ τόνισε ότι αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
- Συναγερμός στη Σύρο - Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης
Τη δική του οπτική για τη σεζόν που διανύει ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε σε δηλώσεις του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, τονίζοντας πως δεν περίμενε να πάρει η ομάδα που υποστηρίζει τρεις σερί εκτός έδρας νίκες, επισημαίνοντας ότι έμεινε έκπληκτος.
Παράλληλα, ο σπουδαίος τενίστας, αναφέρθηκε στο πως ζει τα ματς ως οπαδός, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται να βρεθεί στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (12/2, 21:15).
Οι δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:
«Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να πετύχουν τρεις νίκες εκτός έδρας. Το ηθικό μας έπεσε λίγο μετά από μερικές ήττες και τώρα είμαστε… Ο φίλος μου μού έστειλε μήνυμα: ‘Το κυνήγι για το Final 4 ξεκινάει ξανά’. Είμαστε κάπου κοντά – στο κυνήγι του F4!
Υπάρχουν ακόμα πολλά ματς να παίξoυμε. Δεν δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να σχολιάσω οτιδήποτε επαγγελματικά, παρακολουθώ ως οπαδός. Φυσικά και ιδρώνω, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν παίζω τον δικό μου αγώνα, ειλικρινά.
Τώρα υπάρχουν κάποια εντός έδρας παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ένα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό – νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα τότε… Αχ, ανυπομονώ για την αδελφική μονομαχία!».
- Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
- Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 85-98: Με «τριπλό» Γουόρντ, «καθάρισε» στη Ρόδο και φουλάρει για Μπαρτσελόνα (vids)
- Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
- Άναψαν τα αίματα στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Χοντρό επεισόδιο με Βεζένκοφ και Πετρόπουλο! (vid)
- Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι σε επαφές με τη Λίβερπουλ»
- Ολυμπιακός: Το κέρδος από το «γεμάτο» ρόστερ και το ποσοστό του Άγιαξ
- Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις