Έπεσε το Facebook – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισε το Facebook το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου.

Χιλιάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του την τελευταία ώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.