Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Έπεσε το Facebook – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα
Τεχνολογία 03 Μαρτίου 2026, 23:57

Έπεσε το Facebook – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Όπως αναφέρουν ιστοσελίδες, χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου αναφέρουν προβλήματα στη σελίδα του Facebook.

Σύνταξη
Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισε το Facebook το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου.

Χιλιάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του την τελευταία ώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.

Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

inWellness
inTown
Stream science
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
