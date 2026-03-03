Ποσειδώνος: Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 23χρονου για το τραγικό τροχαίο
Υπό την επήρεια αλκοόλ ο άνδρας που προκάλεσε την καραμπόλα στην Ποσειδώνος με θύμα τον 25χρονο
- Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Σοκ: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο μάτι επιβάτη μέσα σε λεωφορείο - Κουβαλούσε και μαχαίρι
- Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορείται ο 23χρονος που προκάλεσε το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν νεκρό 25χρονο και δύο τραυματίες, έπειτα από καραμπόλα πέντε οχημάτων.
Ποσειδώνος: Πώς έγινε το τροχαίο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Σαράτση, ΙΧ που οδηγούσε ένας 23χρονος από την Τσεχία προκάλεσε καραμπόλα, πέφτοντας πάνω σε ΙΧ που ήταν ακινητοποιημένα λόγω ερυθρού σηματοδότη.
Συγκεκριμένα το ΙΧ του 23χρονου έπεσε πάνω σε ΙΧ που οδηγούσε ένας 25χρονος Ρουμάνος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν διαδοχικές συγκρούσεις με άλλα τρία οχήματα που προπορευόντουσαν και ήταν στην ίδια λωρίδα.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 25χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα δύο άντρες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».
Ο 23χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ που του έγινε, ενώ συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Ποσειδώνος: Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 23χρονου για το τραγικό τροχαίο
- Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο στο MEGA
- Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
- Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή
- Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: «Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο»
- Μια νύχτα μόνο: Ψάχνοντας την αλήθεια
- Επικοινωνία Ανδρουλάκη – Χριστοδουλίδη για τη Μέση Ανατολή – «Η διπλωματία ο μόνος δρόμος»
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις