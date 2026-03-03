Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορείται ο 23χρονος που προκάλεσε το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν νεκρό 25χρονο και δύο τραυματίες, έπειτα από καραμπόλα πέντε οχημάτων.

Ποσειδώνος: Πώς έγινε το τροχαίο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Σαράτση, ΙΧ που οδηγούσε ένας 23χρονος από την Τσεχία προκάλεσε καραμπόλα, πέφτοντας πάνω σε ΙΧ που ήταν ακινητοποιημένα λόγω ερυθρού σηματοδότη.

Συγκεκριμένα το ΙΧ του 23χρονου έπεσε πάνω σε ΙΧ που οδηγούσε ένας 25χρονος Ρουμάνος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν διαδοχικές συγκρούσεις με άλλα τρία οχήματα που προπορευόντουσαν και ήταν στην ίδια λωρίδα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 25χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα δύο άντρες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο 23χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ που του έγινε, ενώ συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη.