Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03 Μαρτίου 2026, 10:32

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου; Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη σημαντικών μαρτύρων και ιεραρχών, ενώ αρκετά γνωστά ονόματα έχουν την τιμητική τους.

Η γιορτή της 3ης Μαρτίου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρα Θεοδωρήτου, Επισκόπου Αντιοχείας, καθώς και των Μαρτύρων Κλεονίκου, Ευτροπίου και Βασιλίσκου.

Ιερομάρτυς Θεοδώρητος Επίσκοπος Αντιοχείας

Ο Θεοδώρητος υπήρξε μία από τις σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές της Αντιόχειας. Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για την παιδεία, την πίστη και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, εξελέγη Επίσκοπος Αντιοχείας, αναλαμβάνοντας ποιμαντικό έργο σε δύσκολους καιρούς.

Στάθηκε υπερασπιστής της ορθόδοξης πίστης, δίδαξε τον λαό και ενίσχυσε τους πιστούς απέναντι στις αιρέσεις. Κατά τη διάρκεια των διωγμών επί Ιουλιανού του Παραβάτη συνελήφθη και, παρά τα βασανιστήρια, παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Το μαρτύριό του ολοκληρώθηκε με αποκεφαλισμό.

Μάρτυρες Κλεόνικος, Ευτρόπιος και Βασιλίσκος

Οι τρεις μάρτυρες κατάγονταν από την Αμάσεια του Πόντου και υπηρέτησαν ως στρατιωτικοί. Ήταν συγγενείς του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και διακρίνονταν για το θάρρος και την πίστη τους.

Συνελήφθησαν επειδή ομολογούσαν τον Χριστό και αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Παρά τα βασανιστήρια, παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους. Ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος μαρτύρησαν δια σταυρώσεως, ενώ ο Βασιλίσκος πέθανε έπειτα από περίοδο φυλάκισης.

Άλλες μνήμες της ημέρας

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:

οι Όσιοι Ζήνων και Ζωίλος

η Οσία Πιαμούντη η παρθένος

η Οσία Αλεξάνδρα

η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βοκολολάμσκ

οι εννέα Άγιοι Μάρτυρες εκ Γεωργίας

ο Ιωάννης Πατριάρχης Γεωργίας

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Ευτρόπιος

Θεοδώρητος

Κλεόνικος (Κλεονίκης)

Κλεονίκη (Νίκη)

Βασιλίσκος

Αν κάποιος δικός σας άνθρωπος γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Στις φλόγες του πολέμου η Μέση Ανατολή - Ιρανικές απειλές για την Κύπρο και ελληνική χείρα βοηθείας στο νησί

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Κάλεσμα από ΕΔΥΕΘ 02.03.26

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
