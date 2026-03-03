Αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου; Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη σημαντικών μαρτύρων και ιεραρχών, ενώ αρκετά γνωστά ονόματα έχουν την τιμητική τους.

Η γιορτή της 3ης Μαρτίου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρα Θεοδωρήτου, Επισκόπου Αντιοχείας, καθώς και των Μαρτύρων Κλεονίκου, Ευτροπίου και Βασιλίσκου.

Ιερομάρτυς Θεοδώρητος Επίσκοπος Αντιοχείας

Ο Θεοδώρητος υπήρξε μία από τις σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές της Αντιόχειας. Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για την παιδεία, την πίστη και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, εξελέγη Επίσκοπος Αντιοχείας, αναλαμβάνοντας ποιμαντικό έργο σε δύσκολους καιρούς.

Στάθηκε υπερασπιστής της ορθόδοξης πίστης, δίδαξε τον λαό και ενίσχυσε τους πιστούς απέναντι στις αιρέσεις. Κατά τη διάρκεια των διωγμών επί Ιουλιανού του Παραβάτη συνελήφθη και, παρά τα βασανιστήρια, παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Το μαρτύριό του ολοκληρώθηκε με αποκεφαλισμό.

Μάρτυρες Κλεόνικος, Ευτρόπιος και Βασιλίσκος

Οι τρεις μάρτυρες κατάγονταν από την Αμάσεια του Πόντου και υπηρέτησαν ως στρατιωτικοί. Ήταν συγγενείς του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και διακρίνονταν για το θάρρος και την πίστη τους.

Συνελήφθησαν επειδή ομολογούσαν τον Χριστό και αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Παρά τα βασανιστήρια, παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους. Ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος μαρτύρησαν δια σταυρώσεως, ενώ ο Βασιλίσκος πέθανε έπειτα από περίοδο φυλάκισης.

Άλλες μνήμες της ημέρας

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης:

οι Όσιοι Ζήνων και Ζωίλος

η Οσία Πιαμούντη η παρθένος

η Οσία Αλεξάνδρα

η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βοκολολάμσκ

οι εννέα Άγιοι Μάρτυρες εκ Γεωργίας

ο Ιωάννης Πατριάρχης Γεωργίας

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Ευτρόπιος

Θεοδώρητος

Κλεόνικος (Κλεονίκης)

Κλεονίκη (Νίκη)

Βασιλίσκος

Αν κάποιος δικός σας άνθρωπος γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.