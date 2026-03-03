Klavdia: Ερωτευμένη ξανά – ποιος της έκλεψε την καρδιά

Η Klavdia φαίνεται πως είναι ερωτευμένη και μάλιστα πριν από μερικές ώρες δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

Klavdia: Ο νέος αγαπημένος της

Πρόκειται για έναν γοητευτικό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε περιοχή της Αττικής. Οι δυο τους φέρεται να είναι μαζί λίγο καιρό αλλά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα και μάλιστα.

Η νεαρή τραγουδίστρια μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram μια πολύ τρυφερή τους φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Το όνομά του είναι Γιάννης Νερούτσος, ωστόσο το δικό του προφίλ το έχει κλειστό, αφού δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας.

Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας;

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι η τραγουδίστρια μπορεί να ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας.

Μάλιστα μια μέρα πριν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, είχε προαναγγείλει την είδηση, λέγοντας στην εκπομπή: «Παντρεύεται τραγουδίστρια γνωστή».

Η συνεργάτιδα της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη, είχε αναφέρει πως:

«Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη.

Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δεν γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, είναι πάρα πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο».

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη, τόνισε: «Αθηνά, εμένα με συγχωρείς, αλλά κόσμος στενός που την ακολουθεί, μου είπε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι και προχθές ανέβασε ένα story “I do”. Στους στενούς. Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Να λέμε και την είδηση όπως είναι».