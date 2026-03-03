magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Klavdia: Ερωτευμένη ξανά – ποιος της έκλεψε την καρδιά
Klavdia: Ερωτευμένη ξανά – ποιος της έκλεψε την καρδιά

H Klavdia διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής ζωής της.

Η Klavdia φαίνεται πως είναι ερωτευμένη και μάλιστα πριν από μερικές ώρες δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

Klavdia: Ο νέος αγαπημένος της

Πρόκειται για έναν γοητευτικό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε περιοχή της Αττικής. Οι δυο τους φέρεται να είναι μαζί λίγο καιρό αλλά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα και μάλιστα.

Η νεαρή τραγουδίστρια μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram μια πολύ τρυφερή τους φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Το όνομά του είναι Γιάννης Νερούτσος, ωστόσο το δικό του προφίλ το έχει κλειστό, αφού δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας.

Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας;

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι η τραγουδίστρια μπορεί να ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας.

Μάλιστα μια μέρα πριν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, είχε προαναγγείλει την είδηση, λέγοντας στην εκπομπή: «Παντρεύεται τραγουδίστρια γνωστή».

Η συνεργάτιδα της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη, είχε αναφέρει πως:

«Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη.

Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δεν γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, είναι πάρα πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο».

Τότε, η Ανθή Βούλγαρη, τόνισε: «Αθηνά, εμένα με συγχωρείς, αλλά κόσμος στενός που την ακολουθεί, μου είπε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι και προχθές ανέβασε ένα story “I do”. Στους στενούς. Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Να λέμε και την είδηση όπως είναι».

Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
Οικονομία 03.03.26

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

