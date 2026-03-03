Αμερικανικό Εφετείο απέρριψε χθες Δευτέρα το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης να καθυστερήσει η δικαστική διαδικασία για την επιστροφή των δασμών που καταβλήθηκαν από τους εισαγωγείς (εικόνα, επάνω, από το Reuters).

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέφερε πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνοντας πρόσφατα ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει. Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την αποζημίωση των εισαγωγέων, μια διαδικασία που οι ειδικοί κρίνουν σύνθετη και νομικά δύσκολη.

Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, τα έσοδα της αμερικανικής κυβέρνησης από τους δασμούς ανέρχονται σε περίπου 130 δισ. δολάρια.

Την Παρασκευή η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε αναβολή τουλάχιστον τεσσάρων μηνών στη συζήτηση του επίμαχου θέματος από το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο (CIT).

Περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις πλήρωσαν δασμούς και από αυτές περίπου 2.000 έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να τους επιστραφούν τα ποσά που καταβλήθηκαν.

Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Costco και η αμερικανική θυγατρική της Toyota ήταν από τις πρώτες που κατέφυγαν στα δικαστήρια, πριν ακόμη εκδοθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το παράδειγμά τους ακολούθησαν στη συνέχεια δεκάδες άλλες εταιρείες, όπως η FedEx.

Με βάση μια εκτίμηση του «Εργαστηρίου Προϋπολογισμού» του Πανεπιστημίου Γέιλ, οι δασμοί τους οποίους ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο κόστισαν περισσότερα από 1.250 δολάρια το 2025 σε κάθε αμερικανικό νοικοκυριό.

Ηταν παράνομο

Εφετείο είχε κρίνει τον Αύγουστο ότι ένα μέρος των δασμών του Τραμπ ήταν παράνομο και παρέπεμψε για την επιστροφή των ποσών στο CIT. Ταυτόχρονα όμως ανέβαλε την εφαρμογή της απόφασής του, μέχρι να αποφανθεί για το θέμα το Ανώτατο Δικαστήριο στο οποίο είχε προσφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε με τη σειρά του ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας γενικευμένους δασμούς σε όλες τις χώρες και τους ακύρωσε. Η απόφαση δεν αφορά τους δασμούς σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στον χάλυβα και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αμέσως έναν άλλο νόμο και επέβαλε ξανά δασμούς ύψους 10% σε όλες τις χώρες, απειλώντας ότι θα τους αυξήσει στο 15%, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη.

