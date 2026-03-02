Γιατί δεν θα έβγαιναν τα ντέρμπι της Super League με Έλληνες διαιτητές

Κάτι θα ήξερε ο Στεφάν Λανουά το περασμένο καλοκαίρι όταν δήλωνε ότι οι Έλληνες διαιτητές θα είναι έτοιμοι για να σφυρίξουν ντέρμπι της Stoiximan Super League σε 4-5 χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται και από τους ορισμούς του, καθώς εμπιστεύεται συγκεκριμένους ρέφερι για τα δύσκολα παιχνίδια, χωρίς να ξεφεύγει από τον κανόνα όπως θα διαβάσετε παρακάτω, όμως αν έπρεπε να ορίζει και στα ντέρμπι Έλληνες ρέφερι ήταν αδύνατον να βγει η χρονιά με τέσσερις διαιτητές.

Κακά τα ψέματα ο Λανουά προτιμά τους εξής τέσσερις διεθνείς: Παπαπέτρου, Φωτιά, Ευαγγέλου, Τσακαλίδη, αν και ο τελευταίος έχει χάσει έδαφος. Λογικά, όσον αφορά στον Τσακαλίδη, ο Γάλλος κατάλαβε ότι ήταν τυχερός στα ματς που σφύριξε. Όμως, ακόμη και αν τον αφήσουμε στη λίστα πάλι ισχύει ότι τέσσερις διαιτητές δεν φτάνουν.

Τα εξ αναβολής παιχνίδια της Τετάρτης (4/3) είναι κομβικά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά. Δεν τα λες και ντέρμπι, όμως η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον Λανουά. Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και ο Φωτιάς (Πέλλας) τον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ.

Από πού προκύπτει ότι παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι; Θα αναφερθούμε με στοιχεία: Την Τετάρτη (11/2) έγιναν οι ημιτελικοί αγώνες ρεβάνς για Κύπελλο Betsson, ο Φωτιάς (Πέλλας) σφύριξε ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0, με ξένο VAR, τον Ολλανδό Ρούπερτι και ο Παπαπέτρου Λεβαδειακός-ΟΦΗ 0-1. Τα πρώτα ματς, μια εβδομάδα νωρίτερα, σφύριξαν ο Ευαγγέλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1, με VAR τον Κροάτη Μπέμπεκ και ο Τσακαλίδης ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1.

Άρα, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε για την τετράδα των έμπειρων διαιτητών. Οι προαναφερόμενοι είναι και στη λίστα για να σφυρίξουν και τον τελικό Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Λανουά δεν κατάφερε, οδεύοντας στον δεύτερο χρόνο της θητείας του στην ΚΕΔ, να αναδείξει έναν διαιτητή! Να έχει να λέει ότι αυτός βοήθησε στην εξέλιξή του. Οι προαναφερόμενοι είναι αρκετά χρόνια στον πίνακα της Super League, με …νεότερο τον Τσακαλίδη που τα πέντε.

Με Λανουά ή χωρίς δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Super League, ακόμη και αν μπαίνουν ξένοι στο VAR. Αφενός είναι θέμα απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και οι ομάδες δεν θέλουν Έλληνες στα ντέρμπι αφετέρου δεν υπάρχει ποικιλία επιλογών για να «υποστηρίξουν» ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Προσθέστε και την έλλειψη αξιοπιστίας.