Σημαντικός ο ρόλος των εθελοντών στην πολιτική προστασία

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO) θέλοντας να τονίσει και να υπενθυμίσει ότι: «οποιαδήποτε ημέρα μπορεί να συμβεί μια φυσική καταστροφή ή ατύχημα».

Στην Ελλάδα το 1995, καθιερώθηκε θεσμικά η Πολιτική Προστασία με την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 δημιουργήθηκε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ICDO, η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας έχει τρεις στόχους με αποδέκτη την παγκόσμια κοινότητα:

Να υπενθυμίζει τη ζωτική σπουδαιότητα της πολιτικής προστασίας για την κοινωνική λειτουργία.

Να ενημερώνει για την πρόληψη και τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών.

Να αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στις προσπάθειες, τις θυσίες και τα κατορθώματα των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, στους τομείς της πρόληψης και της αντιμετώπισης των καταστροφών.

«Ασφαλείς εξόδους»

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας 2024, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή ημέρα γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας. Στη σημερινή εποχή ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνική συνοχή και ισορροπία, δεδομένου ότι κύριος σκοπός και η επιδίωξη της, είναι η μείωση αυτών ακριβώς των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να διαταράξουν ανά πάσα στιγμή την κοινωνική λειτουργία.

Εμείς σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αναγνωρίζοντας την σημαντική αξία της Πολιτικής Προστασίας στις μέρες μας, ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή αυτοδιοικητικών, εθελοντών, πολιτών, κυβερνητικών παραγόντων και επιστημονικών φορέων το συνέδριο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στον θεσμό της Πολιτικής Προστασίας δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων που, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών οργανώσεων, είτε μεμονωμένα, την κρίσιμη στιγμή της καταστροφής προσφέρουν με αυταπάρνηση το ανθρωπίνως δυνατόν.

Για τον λόγω αυτό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κατά την διάρκεια του Συνεδρίου μας που διοργανώθηκε 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026 βραβεύσαμε 50 Εθελοντικές Ομάδες και 3 Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την χώρα.

Μια ειδική αναφορά σε 5 μαθητές και τον λυκειάρχη του ΓΕΛ Μαραθώνα, καθώς και 2 πολίτες – εθελοντές που βραβεύθηκαν επίσης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για την ηρωική και αξιοθαύμαστη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο!

Για το λόγο αυτό με την ευκαιρία της Ημέρας Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια προς τους εθελοντές που με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια σε βάρος του προσωπικού και οικογενειακού τους διαθέσιμου χρόνου, συνεισφέρουν στις δύσκολες στιγμές φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και προς τους εντεταλμένους φορείς της Πολιτείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώματα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ κ.λπ. για την αίσθηση καθήκοντος που τους διακρίνει κατά την καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος υπό δύσκολες συνθήκες.

Τέλος εύχομαι από καρδιάς σε όλους όσους επιχειρούν σε περιστατικά Πολιτικής Προστασίας ασφαλείς εξόδους!»