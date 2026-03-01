Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.
Ο καπετάνιος Δημήτρης Διολέττας, που τον περασμένο Ιανουάριο, πάλεψε με τα κύματα μεταφέροντας ένα παιδί τριών ετών που έχριζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης από την Σκιάθο στον Βόλο, βραβεύτηκε για την προσπάθειά του.
Από το 2008 ο έμπειρος καπετάνιος βρίσκεται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Η βράβευσή του έγινε στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.
Βίντεο από τη μεταφορά του 3χρονου στον Βόλο
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Διολέττας είπε πως ένιωσε «συγκίνηση και τιμή» για την βράβευσή του και τόνισε πως «εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας εδώ και χρόνια βοηθώντας πάντα αν χρειαστεί».
Ο κ. Διολέττας δηλώνει πως η μεταφορά δεν ήταν εύκολη με τέτοιες καιρικές συνθήκες. «Δεν το εξετάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Ήταν η κατάσταση τέτοια που το παιδάκι έπρεπε να φύγει. Υπήρχε θέμα σοβαρό και είπε ο παιδίατρος να φύγει και έτσι πήραμε την απόφαση ενώ στην αρχή είχαν πει δεν θα υπάρξει σκάφος, είπα θα προσπαθήσουμε να το πάμε. Δεν σκεφτήκαμε παραπάνω, το παιδί έπρεπε να σωθεί», είπε ο κ. Διολέττας.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως «όταν είσαι μεσοπέλαγα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, πας μόνο μπροστά, όχι πίσω. Το ζητούμενο ήταν να σώσουμε το παιδάκι και αυτή ήταν η δύναμή που βρήκαμε για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε».
«Βοηθάμε όσο μπορούμε. Πρώτη φορά έτυχε ο βοηθός να βγάλει το βίντεο, κάνουμε διακομιδές πάνω από 20 χρόνια. Πριν από το παιδάκι, 20 μέρες, πήγαμε μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση με 9 μποφόρ στον Πλατανιά. Ήταν τέτοιος ο καιρός που μείναμε το βράδυ εκεί», ανέφερε ο καπετάνιος.
«Το παιδάκι είναι εδώ και είναι μια χαρά και αυτή είναι η ηθική μας ικανοποίηση. Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», είπε.
