Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ψάχνει τα Adidas παπούτσια του σε μια νέα καμπάνια – Μήπως του τα έκλεψε η Κένταλ Τζένερ;

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον οδηγεί απεγνωσμένος προς μια άγνωστη κατεύθυνση, αναζητώντας τα χαμένα του παπούτσια – αλλά, όχι οποιοδήποτε ζευγάρι.

Ο θρυλικός ηθοποιός αναζητά τα Adidas Originals Superstars σε μια νέα καμπάνια που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, δια χειρός Τιμπό Γκρεβέ και με πρωταγωνιστή τον Τζάκσον σε μια οδύσσεια, όπου συναντά μεταξύ άλλων την Κένταλ Τζένερ, τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, τον σούπερσταρ του NBA Τζέιμς Χάρντεν και την Ολίβια Ντιν.

Το κινηματογραφικό, διαφημιστικό εγχείρημα βρίσκει τον Τζάκσον να κινείται ανάμεσα σε διαδρόμους σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο που ονομάζεται Hotel Superstar, όπου και συναντά τα προαναφερθέντα ονόματα, που τυχαίνει να φορούν τα πολυπόθητα Superstar.

Μήπως τελικά του τα έκλεψε κάποιος;

Κανείς δεν ξέρει.

Νέα εποχή, γεμάτη τέχνη

«Η καμπάνια τιμά τη νέα εποχή των Superstar μέσω του διαχρονικού σχεδιασμού», δήλωσε η Άνι Μπέρετ αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Adidas Originals, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Τα Superstar δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, είναι διαχρονικά και εμβληματικά. Αυτή τη σεζόν, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τον [αντίκτυπο αυτού του] παπουτσιού στη μουσική, τη μόδα, τον αθλητισμό και την τέχνη. Η νέα καμπάνια ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας με απρόσμενες ανατροπές», συμπλήρωσε, κλείνοντας το μάτι σε όλους όσους είδαμε να πρωταγωνιστούν στο κλιπ.

Η νέα καμπάνια παρουσιάζει τα ασπρόμαυρα sneakers με ασορτί αθλητικά σύνολα που φέρουν μερικές φρέσκες πινελιές, όπως, στην ανδρική συλλογή, πιο φαρδιές γραμμές και κόκκινο, μαύρο και άσπρο color blocking με τις τρεις ρίγες.

Και, σε ότι αφορά τη γυναικεία συλλογή το color blocking εμφανίζεται (σχεδόν) σε όλα τα είδη.

Αύξηση και γόητρο

Όταν η Adidas Originals προσέλαβε τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και τη Μίσι Έλιοτ για να πρωταγωνιστήσουν σε μια παγκόσμια, κινηματογραφική ωδή στα διαχρονικά Superstar τον περασμένο Ιούλιο, η καμπάνια δεν έτυχε μόνο δημιουργικής αναγνώρισης, αλλά τόνωσε και τον «τραπεζικό λογαριασμό» της μάρκας.

Όπως αναφέρει η Ρεμπέκα Στιούαρτ στο Adweek, από το λανσάρισμα μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, η Originals σημείωσε διψήφια αύξηση στο τρίτο τρίμηνο, ενισχύοντας τα έσοδα του τμήματος lifestyle της Adidas κατά 10% και συμβάλλοντας στις καθαρές πωλήσεις ύψους 7,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων (6,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter