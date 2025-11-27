Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Μια νέα διαφημιστική καμπάνια του ιταλικού οίκου μόδας Bottega Veneta παρουσιάζει ασπρόμαυρες εικόνες του ηθοποιού Τζέικομπ Ελόρντι δια χειρός του Αμερικανού φωτογράφου Ντουέιν Μίκαλς.

Η συνεργασία αυτή είναι η πρώτη από τότε που η creative director της Bottega, Λουίζ Τρότερ, παρουσίασε την πρώτη της συλλογή για τον οίκο κατά τη διάρκεια των επιδείξεων μόδας στο Μιλάνο τον Σεπτέμβριο.

Ο Μίκαλς είναι γνωστός για το συναρπαστικό έργο «Sequences», που αφηγείται αινιγματικές ιστορίες δίχως πλοκή και τέλος. Συχνά συνοδεύει τις λήψεις του με σύντομες χειρόγραφες λεζάντες που θέτουν το πλαίσιο της αφήγησης για το σύνολο του έργου.

Πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται από queer αισθητική, όπως στο πιο διάσημο έργο του, το The Spirit Leaves the Body του 1968, στο οποίο το πνεύμα ενός γυμνού άνδρα που βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι φαίνεται να αναδύεται από το σώμα του προς την κάμερα. «Οι φωτογραφίες μου αφορούν ερωτήματα. Δεν αφορούν απαντήσεις», είπε ο Ντουέιν Μίκαλς σε μια συνέντευξη του 1987 στο περιοδικό BOMB.

«Η σφίγγα απαγγέλλει τους γρίφους της στους τυφλούς»

Η καμπάνια της Bottega, που περιλαμβάνει μια σειρά φωτογραφιών και ένα βίντεο, γυρίστηκε στο σπίτι του Μίκαλς στη Νέα Υόρκη και έχει τίτλο «What Are Dreams» και έχει τις ρίζες της σε μια φωτογραφία του 1994, την οποία πλαισίωνε ένα χειρόγραφο ποίημα.

Η φωτογραφία, που απεικονίζει έναν όμορφο νεαρό άνδρα που φαίνεται να κοιμάται πάνω σε ένα τραπέζι δίπλα σε μια χιονόμπαλα με τα διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, δημοσιεύτηκε αργότερα στο φημισμένο Questions Without Answers (2002) του Ντουέιν Μίκαλς.

Στις φωτογραφίες, ο μελαγχολικός Τζέικομπ Ελόρντι, που μοιάζει με τον νεαρό άνδρα της παλαιότερης εικόνας, διαβάζει το ποίημα καθισμένος σε μια κουνιστή καρέκλα. Οι τρεις πρώτες στίχοι του ποιήματος έχουν ως εξής: «Τα όνειρα είναι οι μεσάνυχτες ταινίες του μυαλού / όπου η σφίγγα απαγγέλλει τους γρίφους της στους τυφλούς, / και καθώς τα όνειρα της μέρας μας κοιμούνται, τα όνειρα της νύχτας μας ξυπνούν».

Καθώς ο ηθοποιός απαγγέλλει τα λόγια του Μίκαλς,τον βλέπουμε να ποζάρει για τον Μίκαλς, δημιουργώντας μια σειρά από εικόνες με σουρεαλιστικές αποχρώσεις. Φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι, κοιτάζει ένα μεγάλο λευκό φτερό που κινείται.

Αργότερα, βλέπουμε τον Μίκαλς, πάνω σε ένα σκαμπό, να στέκεται πάνω από τον Ελόρντι κουνώντας το φτερό με ξύλινο κλαδί.

