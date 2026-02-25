Πανελλαδική απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό – Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα ,Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου απευθύνει και το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού – Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής.

«Η κυβέρνηση μας αφήνει χωρίς εισόδημα τον χειμώνα»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν «υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με: Αυξήσεις στους μισθούς. Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας. Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους. Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «ακόμα και τώρα η Κυβέρνηση μας αφήνει χωρίς εισόδημα τον χειμώνα μιας και χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα το επίδομα ανεργίας και ας έχουν κάνει αίτηση από τέλη Οκτώβρη – αρχές Νοέμβρη.

Στο πλαίσιο της απεργίας, στην Κω, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στις 12:00 στο κατάστημα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).