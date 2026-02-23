Καθαρά Δεύτερα: Ο Ανδρουλάκης πέταξε χαρταετό με τον 13χρονο γιο του – «Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ευχήθηκε για τα Κούλουμα με φωτογραφίες από το πέταγμα του χαρταετού μαζί με τον γιο του, Μαρίνο
- Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
- Ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τραυμάτισε ανήλικο πεζό στη Χαλκίδα
- Επισπεύδεται η συζήτηση για ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ με φόντο τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν σε νησί των Γκαλαπάγκος ενάμιση αιώνα μετά
Φωτογραφίες μαζί με τον 13χρονο γιο του Μαρίνο από το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, μοιράστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την Καθαρά Δευτέρα.
«Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει! Καλή Σαρακοστή από τον Μαρίνο και εμένα!» ανέγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Ανδρουλάκης.
Οι φωτογραφίες που ανήρτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης:
- Καθαρά Δεύτερα: Ο Ανδρουλάκης πέταξε χαρταετό με τον 13χρονο γιο του – «Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει»
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
- Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
- Το Impossible is nothing, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπαρ
- Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
- Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
- Τραμπ: Το Μεξικό πρέπει να «εντείνει» τη δράση του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών
- Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις