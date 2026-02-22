Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
22 Φεβρουαρίου 2026

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πολλές δημοκρατικές χώρες η άνοδος ακραίων κομμάτων και ιδεολογιών κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος. Αυτό που δεν έχει εξετασθεί σχεδόν καθόλου είναι οι επιπτώσεις της ισχυροποίησης αυτών των πολιτικών κινήσεων ή κομμάτων στην εξωτερική πολιτική των χωρών στις οποίες μπορούν να καταλάβουν την εξουσία. Ένα πρόσφατο βιβλίο (Rachel Myrick, «Polarization and International Politics». Princeton Univ. Press, 2025) ασχολείται με αυτό ακριβώς το ζήτημα. Που προφανώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το πλεονέκτημα που έχουν οι δημοκρατίες στον τομέα των εξωτερικών τους σχέσεων είναι κυρίως το κλίμα και η αίσθηση σταθερότητας που εκπέμπουν όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους λαούς και στον χειρισμό των πιθανοτήτων ρήξεων και συγκρούσεων. Αυτό σημαίνει βασικά πως εκπέμπουν σε μεγάλη χρονική διάρκεια σαφή μηνύματα προς ενδεχόμενους αντιπάλους αλλά σήματα αφοσίωσης προς φίλους και συμμάχους.

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες. Οι αυταρχικοί πολιτικοί ηγέτες δεν είναι τόσο υπόλογοι όσο οι δημοκρατικοί στις αντιλήψεις και αντιδράσεις της πολιτικής αντιπολίτευσης. Το αποτέλεσμα είναι οι χώρες με τις αυταρχικές ηγεσίες, η Myrick φέρνει σαν παράδειγμα τις ΗΠΑ σήμερα, χάνουν την αξιοπιστία τους σαν σύμμαχοι αλλά και την πειθώ στις απειλές τους σαν αντίπαλοι.

Με αναφορά σε όλες τις θεωρίες διεθνών σχέσεων και συγκριτικής πολιτειολογίας το βιβλίο εξηγεί πως οι αυταρχικές κυβερνήσεις διαπλάθουν ένα καινούργιο, έντονα ασταθές, σύστημα διεθνούς πολιτικής. Συμπερασματικά, η άνοδος του αυταρχισμού κάνει εξαιρετικά ρευστές τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών και περισσότερα επικίνδυνο το παγκόσμιο σύστημα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα κράτη.

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

googlenews

Vita.gr
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Opinion
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Άγκυρα και εμείς
11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναμνήσεις από το μέλλον!
11.02.26

Αναμνήσεις από το μέλλον!

Με αφετηρία αυτή τη σχεδόν εφιαλτική δυστοπία το «Second Sleep», τoυ R. Harris, δεν μας αφήνει ως αναγνώστες να ηρεμήσουμε και μας ετοιμάζει για απρόβλεπτες και καθόλου καλοδεχούμενες καταστάσεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Τι λέει για την Καισαριανή

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
