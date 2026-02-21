sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Μπενίτεθ: «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο για να παίζουμε σε κάθε ματς»
Ποδόσφαιρο 21 Φεβρουαρίου 2026, 14:45

Μπενίτεθ: «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο για να παίζουμε σε κάθε ματς»

Οι δηλώσεις που παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ (21/2, 16:00).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην COSMOTE TV ενόψει του εκτός του έδρας ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι για το παιχνίδι με τους Κρητικούς το πλάνο θα καθοριστεί, αφού αποσαφηνιστεί πρώτα ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για την ισοπαλία των Πράσινων απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

Απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, όμως σίγουρα έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έχετε μπροστά σας ένα άλλου τύπου παιχνίδι μιας και ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά, αλλά σε διαφορετικά μέτρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό;

«Ναι είμαστε απογοητευμένοι γιατί είχαμε καλή απόδοση, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ήταν ατυχές, αλλά όπως είπατε, παίξαμε καλά οπότε θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα για τον επόμενο αγώνα. Όσον αφορά το Πρωτάθλημα, θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση και προφανώς θα πρέπει ν’ αλλάξουμε και κάποιους παίκτες γιατί ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρός. Θα δούμε, αλλά δεν νομίζω πως σκεφτούμε τώρα αν θα παίξουμε βαθιά ή ψηλά. Θα πρέπει να δούμε τους παίκτες που θα έχουμε διαθέσιμους και στη συνέχεια θ’ αποφασίσουμε για το ποιο θα είναι το καλύτερο αγωνιστικό πλάνο».

Aναφέρατε πριν το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν πως λόγω του ότι η ομάδα δεν έχει πολύ χρόνο να δουλέψει σε «καθαρές» προπονήσεις, δεν μπορεί να βρει αυτοματισμούς. Την Πέμπτη όμως είδαμε κάποιους αυτοματισμούς στην ομάδα. Αυτό έχει να κάνεις κυρίως με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών, με το γεγονός πως υπήρχαν αρκετοί καλοί χειριστές της μπάλας; Είναι κάτι στο οποίο θα επενδύσετε το επόμενο διάστημα;

«Nαι, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς τους οποίους θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο για να παίζουμε σε κάθε ματς, αλλά εξαρτάται από τους παίκτες, τα χαρακτηριστικά τους και τον χρόνο που έχεις για να το προετοιμάσεις αυτό. Σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) ήταν μια ημέρα με πολύ αέρα στην προπόνηση και ήταν αδύνατο να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλαμε. Δουλέψαμε στην τακτική, αλλά δεν ήταν εύκολο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε αυτοματισμούς τους οποίους είδαμε την Πέμπτη, είδαμε κάποια καλά πράγματα. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορείς να το επαναλάβεις σε κάθε παιχνίδι, γιατί εξαρτάται επίσης και από τον αντίπαλο».

Tην Πέμπτη ο Γιώργος Κυριακόπουλος υποστήριξε πως η ομάδα παίζει καλύτερα στο ΟΑΚΑ, παρά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι κάτι που έχετε διαπιστώσει και εσείς;

«Πρόκειται για διαφορετικά παιχνίδια. Φυσιολογικά αγωνιζόμαστε εκεί στο Europa League και τα πάμε καλά στη διοργάνωση. Ο αγωνιστικός χώρος είναι καλός, αλλά μου αρέσει να νιώθω την υποστήριξη των φιλάθλων. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο την ίδια στιγμή. Όταν παίζουμε στο ΟΑΚΑ ελπίζουμε να είναι γεμάτο με οπαδούς που ακολουθούν την ομάδα, όμως όταν παίζουμε στη φυσική μας έδρα μας αρέσει η υποστήριξη που υπάρχουν από τους φιλάθλους. Μάλλον έχει να κάνει με το είδος της διοργάνωσης, περισσότερο από άλλα πράγματα».

