LIVE ο τελικός του Κυπέλλου: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας
