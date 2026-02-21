newspaper
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 13:01

Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
ΡεπορτάζΑναστασία Σταματοπούλου
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Συνομιλίες από τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στη Ρόδο, με εκτιμώμενα κέρδη που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα δύο έγκλειστα σε Κατάστημα Κράτησης).

Μεταξύ των πέντε συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 42χρονος επιλοχίας, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας, σχηματίστηκε διαφορετική δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών, για υπόθεση απάτης και τοκογλυφίας.

Η καταγγελία που τους έκαψε

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, όταν έφτασε στους «Αδιάφθορους», μία ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ρόδου, προβαίνει σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων ιδιοκτησίας του, στην οποία συνιδιοκτήτης είναι άλλος, ο οποίος και εκείνος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ρόδου.

Έτσι, από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν ανέκυψε εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα των «Αδιάφθορων» προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Αρχηγικό μέλος, ήταν 40χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των μελών.

Φέρεται να εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών από την Αττική, να οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, να έδινε εντολές σε άλλα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων, αλλά και να παραλάμβανε ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο, να τις αποθήκευε και να τις διαμοίραζε σε επιμέρους ποσότητες και τις διένειμε στους διακινητές.

Οι συνομιλίες

Από το περιεχόμενο των συνομιλιών, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, προκύπτει χρήση συνθηματικών λέξεων για τη συνεννόηση των εμπλεκομένων χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν:

«Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί» = ναρκωτική ουσία κάνναβη,

«Ψάρεμα» = νέα προμήθεια ναρκωτικής ουσίας,

«Ψωμί/Ψωμιά» = κιλό/κιλά ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη,

«Καφές», «Γουρουνάκια», «ψωμάκι» = Ναρκωτική ουσία,

«Μπλε» = φιξάκια ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη, συσκευασμένα σε μπλε σελοφάν,

«κουβάς», «πλαστικό», «Νερό», «Αφρός» = ναρκωτική ουσία κοκαΐνη,

«ρίχνω κάλτσα» = αγοραπωλησία ναρκωτικής ουσίας,

«Λίτρο / μισό λίτρο» = γραμμάριο / μισό γραμμάριο, ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης,

«Χρώμα μήλο» = ναρκωτική ουσία κοκαΐνη χρώματος ροζ.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ των μελών του κυκλώματος:

Μέλος κυκλώματος: Ποιος τα πήρε; Να ξέρουμε ποιος τα πήρε κανένας τα γουρουνάκια;

Μέλος: Γιατί το μεγάλο ποιος το πήρε;

Μέλος κυκλώματος: Όχι, το μεγάλο ρε τα, τα μπλε ρε. Ποια μεγάλα ρε;

Μέλος: Ε ξέρω εγώ ποιος τα πήρε τώρα, δεν έχω ιδέα.

Σε διαφορετική συνομιλία ανταλλάσσουν μηνύματα και καταγράφονται να λένε:

Μέλος κυκλώματος: Αλλά για ολόκληρο κουβά

Μέλος: Μισά και μ@@ όχι

Μέλος κυκλώματος: Σαν το προηγούμενο ή άλλο χρώμα;

Μέλος: Δε με πειράζει ολόκληρο κουβά αν είναι καλό χρώμα μπρο, αν θες πες μου για να ξέρω να περάσω αν είναι.

Παράλληλα, σε άλλη συνομιλία, καταγράφονται να συζητούν για «αρβιλάκια», κάνοντας λόγο για ναρκωτική ουσία.

Μέλος κυκλώματος: ωραία, θα σε πάρω τηλέφωνο να βρεθούμε στο χωριό.

Μέλος: που είσαι εσύ;

Μέλος κυκλώματος: Στο χωριό είμαι εγώ

Μέλος: Στο χωριό είσαι;

Μέλος κυκλώματος: Ναι

Μέλος: Ε εντάξει τι θες να σου φέρω τα αρβιλάκια σου; Τι θες;

Μέλος κυκλώματος: Ναι ναι

Μέλος: Ε ωραία ποια;

Μέλος κυκλώματος: Τα… τα μαύρα εκείνα. Με το κορδόνι.

Μέλος κυκλώματος: Ναι ωραία. Και είχαν γράψει, ότι βρήκαμε στο τηλέφωνο της κάποιες φωτογραφίες. Εκεί που μιλάμε εμείς, όχι γενικά στο τηλέφωνο. Είχαν βρει αυτά και έλεγαν βρήκαμε κάτι…440- 600 κάτι- 800 κάτι – 300 κάτι είναι γραμμάρια οπότε λογικά είναι αυτό.

Μέλος: Που είναι αυτά; Από πού τα ‘κανες αυτά εσύ; Τι είναι αυτά;

Μέλος κυκλώματος: Ρε κατάλαβες τώρα τι σου λέω;

Ο ρόλος του επιλοχία

Μεταξύ των πέντε συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 42χρονος επιλοχίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται ως διακινητής ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης. Κατά την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες – μέλη της οργάνωσης, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας αποφεύγοντας να αναφέρει ευθέως την ποσότητα και το είδος της ναρκωτικής ουσίας χρησιμοποιώντας συνθηματικά.

Φέρεται να ενημέρωνε απευθείας τον «αρχηγό» για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών με τον οποίο διατηρούσε στενή επαφή καθώς πραγματοποιούσαν συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχε σε τυχερά παιχνίδια, (πόκερ, ρουλέτα κ.λ.π.) ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο εισόδημά του ως εν ενεργεία στρατιωτικός στο νησί της Ρόδου.

