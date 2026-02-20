Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Νέα σοκαριστικά βίντεο από το τραγικό δυστύχημα του σημειώθηκε χθες (19/2) στη Χιλή έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όλα συνέβησαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανετράπη και εξερράγη στο Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι – 17, σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνός καπνός να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες «καταπίνουν» αυτοκίνητα:

Dramatic video shows a truck transporting liquid gas in Chile’s capital Santiago overturned and exploded, 4 people dead, 17 injured, authorities said pic.twitter.com/spIl5bnPGK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2026

At least four people were killed and 17 were injured after a liquefied gas truck exploded in Renca, Santiago, Chile 🇨🇱 https://t.co/oczbYLnJ4T pic.twitter.com/q4KpZSdRvY — Disaster News (@Top_Disaster) February 20, 2026

Η εισαγγελία εξακολουθεί να ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.