Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανατράπηκε και εξερράγη στην πρωτεύουσα Σαντιάγο στη Χιλή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Τραγωδία στη Χιλή
Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είναι μεταξύ των νεκρών.
Δείτε φωτογραφίες:
Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το βυτιοφόρο ανήκε στην τοπική εταιρεία φυσικού αερίου Gasco, η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από το σημείο, στην κοινότητα Ρένκα, στα βόρεια προάστια του Σαντιάγο, κοντά σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο και μια βιομηχανική περιοχή.
Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς είπε ότι συντρίμμια έπεσαν σε τρεις επιχειρήσεις, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Σύμφωνα με τον Κλαούντιο Ορέγο, τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας «έχει εγκαύματα στο 100% του σώματός του και κινδυνεύει να πεθάνει άμεσα», είπε.
