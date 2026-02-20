Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Συγκλονιστικές βίντεο ήρθαν στο φως από την έκρηξη του βυτιοφόρου μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανατράπηκε και εξερράγη στην πρωτεύουσα Σαντιάγο στη Χιλή.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είναι μεταξύ των νεκρών.

Δείτε βίντεο:

🔴 Policial

Imágenes revelan el momento exacto de la tragedia en la Ruta 5 Norte y Empalme General Velasquez esta mañana donde 1 camión de transporte de gas vuelca y se generó una gran explosión dejando 5 fallecidos y varios lesionados @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/AKT3r97l3v — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 20, 2026

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos. Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH — El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το βυτιοφόρο ανήκε στην τοπική εταιρεία φυσικού αερίου Gasco, η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς είπε ότι συντρίμμια έπεσαν σε τρεις επιχειρήσεις, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τον Κλαούντιο Ορέγο, τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας «έχει εγκαύματα στο 100% του σώματός του και κινδυνεύει να πεθάνει άμεσα», είπε.