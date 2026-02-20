newspaper
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 11:50

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Συγκλονιστικές βίντεο ήρθαν στο φως από την έκρηξη του βυτιοφόρου μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανατράπηκε και εξερράγη στην πρωτεύουσα Σαντιάγο στη Χιλή.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είναι μεταξύ των νεκρών.

Δείτε βίντεο:

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το βυτιοφόρο ανήκε στην τοπική εταιρεία φυσικού αερίου Gasco, η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς είπε ότι συντρίμμια έπεσαν σε τρεις επιχειρήσεις, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τον Κλαούντιο Ορέγο, τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας «έχει εγκαύματα στο 100% του σώματός του και κινδυνεύει να πεθάνει άμεσα», είπε.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου
Έρευνα Lancet 20.02.26

Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα - «Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λένε οι ερευνητές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Εσωκομματικά «πυρά» από Βλάχο για πλειστηριασμούς σε παραμεθόριες περιοχές: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά «πυρά» από Βλάχο για πλειστηριασμούς σε παραμεθόριες περιοχές: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»
Inbox 20.02.26

Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να... μαγεύει με τη φανέλα της Γκενκ και μετά το τελευταίο ματς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ δήλωσε έτοιμος να αρχίσει να σκοράρει και περισσότερο.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Τουρκία: Βυθίστηκε σε ναυπηγείο το «Sea Star Tilos» – Δραματική διάσωση του πληρώματος
Φόβοι για ρύπανση 20.02.26

Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Sea Star Tilos» εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα εκτελώντας το δρομολόγιο Φετίγιε - Ρόδος

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Ελλάδα 20.02.26

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό

Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα

Σύνταξη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
