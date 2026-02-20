newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:56

ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού

Μετά την μετεγκατάσταση σημείων του δικτύου ο σχεδιασμός των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει και επόμενη φάση τον Μάρτιο

Σύνταξη
Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Spotlight

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, η μεταφορά 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, σε κοντινά σημεία, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που προωθεί η εταιρεία.

Ο σχεδιασμός των ΕΛΤΑ για εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων περιλαμβάνει και επόμενη φάση τον Μάρτιο, με μεγαλύτερη δέσμη μετάβασης σε πράκτορες και σταδιακή λειτουργία του μοντέλου shop-in-shop.

Για την πρώτη φάση του σχεδίου, σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων σε κοντινά σημεία εξυπηρέτησης.

Τα 11 καταστήματα ΕΛΤΑ

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η δραστηριότητα των 11 καταστημάτων ΕΛΤΑ μεταφέρεται ως εξής:

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Διευκρινίζεται από την εταιρεία ότι η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.

Παράλληλα, το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Το Υπερταμείο

Για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο αναφέρει ότι 1.330 ταχυδρόμοι πλήρως εξοπλισμένοι με tablets και mini printers θα επιδίδουν το 92% των συντάξεων στο σπίτι των πολιτών.

Επίσης, αναβαθμίζεται ο στόλος με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι, ανανεώθηκε το 25% του στόλου οχημάτων ((242 οχήματα αγροτικής διανομής, 250 ηλεκτρικά δίκυκλα, 2 νταλίκες) και προχωράμε και σε επόμενες αντικαταστάσεις στο στόλο.

World
Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Vita.gr
Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Markets
XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

inWellness
inTown
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

