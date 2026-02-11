newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Μετασχηματισμός ΕΛΤΑ: Σε ιδιώτες 150 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα

Χαρτογράφηση του πανελλαδικού δικτύου, ανάλυση αποστάσεων, αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών και λειτουργικών δεδομένων προβλέπει το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης

Κώστας Ντελέζος
A
A
Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών βασίζεται «σε μια δομημένη, τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη μεταρρύθμιση», μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή. Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν (από το σύνολο των 150), σε κοντινά σημεία ιδιωτών συνεργατών. Πρόκειται για τον «πιλότο» του νέου πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, που ανέλαβε με εντολή Πρωθυπουργού να υλοποιήσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στόχος του νέου σχεδίου, που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», είναι ο εκσυγχρονισμός και η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν, χωρίς να διακυβεύεται η φυσική παρουσία των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε καμία περιοχή της χώρας. Κάτι που δεν ελήφθη υπόψη το περασμένο φθινόπωρο, με το οριζόντιο ξαφνικό λουκέτο 46 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, που προώθησε εν κρυπτώ η πρώην διοίκησή τους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Ο δρομολογούμενος νέος «μετασχηματισμός των καταστημάτων» βασίζεται πλέον σε λεπτομερή χαρτογράφηση του πανελλαδικού δικτύου των ΕΛΤΑ (ιδιόκτητου και ιδιωτικού), σε ανάλυση αποστάσεων, σε αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών και λειτουργικών δεδομένων, ενώ περιλαμβάνει και «χειρουργικές» παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

«Η ταμπέλα των ΕΛΤΑ παραμένει σε όλη τη χώρα· αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών» τονίζουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Η πραγματική εικόνα

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμούσε συνολικά 1.031 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, λειτουργούσαν 475 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ τύπου shop-in-shop και 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά το ξαφνικό λουκέτο σε 46 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα σε περιοχές υψηλής αστικής πυκνότητας, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, το δίκτυο διαμορφώθηκε σε 985 σημεία. Τα «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα ανέρχονται πλέον σε 429, εκ των οποίων 150 θα περάσουν σε ιδιώτες ως το τέλος Απριλίου, ενώ ο αριθμός των πρακτορείων και των σημείων courier παραμένει αμετάβλητος.

Οι συγκεκριμένες μεταβολές δρομολογούνται αποκλειστικά σε περιοχές με επαρκή κάλυψη, ώστε να μην προκύψει κανένα κενό στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το νέο πλάνο

Ειδικότερα, στον πυρήνα του σχεδίου περιλαμβάνεται η μεταφορά του έργου από 150 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα των ΕΛΤΑ είτε σε νέα πρακτορεία συνεργατών είτε σε υφιστάμενα shop-in-shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης. Στο τελικό σχήμα, η παρουσία των ΕΛΤΑ στον χάρτη δεν μειώνεται: ο συνολικός αριθμός των σημείων εξυπηρέτησης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 985 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με διαφορετική όμως λειτουργική διάρθρωση.

Για κάθε σημείο που εξετάστηκε εφαρμόστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, με κριτήρια όπως η πραγματική απόσταση από εναλλακτικό σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, η ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού ιδρύματος στην περιοχή, ο όγκος συναλλαγών, καθώς και τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι το κόστος των ιδιόκτητων καταστημάτων των ΕΛΤΑ υπολογίζεται σε περίπου 36 εκατ. ευρώ ετησίως, με τα έσοδά τους να μην ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που «επιβάλλει την αλλαγή του σχεδιασμού του δικτύου».

Χαρακτηριστικό της κοινωνικής διάστασης του νέου σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι 17 καταστήματα εξαιρέθηκαν από το αρχικό πλάνο μετασχηματισμού (δεν θα κλείσουν), καθώς στις περιοχές τους δεν υπήρχε καμία τραπεζική υποδομή.

Η εξαίρεση αυτή (περιλαμβάνει και τρία καταστήματα σε Επίδαυρο, Μυκήνες και Αγιον Ορος) λειτουργεί ως σαφής κοινωνική δικλίδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οργανωμένη προετοιμασία

Πριν από κάθε μετάβαση (κλείσιμο καταστήματος) προηγήθηκε οργανωμένος διάλογος με τους τοπικούς φορείς και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων των ΕΛΤΑ για τη νέα τους θέση εργασίας.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν ήδη αφίσες ενημέρωσης στα καταστήματα που θα κλείσουν και διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μεταβατική περίοδο: σε κάθε αλλαγή προβλέπεται πενθήμερη παράλληλη λειτουργία του υφιστάμενου και του νέου σημείου εξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα, προσωπικό των ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων πρακτόρων και παρέχει επιτόπια υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, με στόχο την απρόσκοπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο μετασχηματισμός θα υλοποιηθεί σταδιακά. Ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια, ενώ τον Μάρτιο θα ακολουθήσει δεύτερη, μεγαλύτερη δέσμη μεταβιβάσεων υπηρεσιών των ΕΛΤΑ σε πράκτορες.

Το μοντέλο shop-in-shop θα αναπτύσσεται σταδιακά μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Ηδη, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες υποψήφιους πράκτορες σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις συνεργασίας αξιολογούνται αναλυτικά ως προς την επάρκεια, τις υποδομές και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε νέο σημείο να πληροί τα πρότυπα ποιότητας των ΕΛΤΑ.

Το shop-in-shop διευρύνεται

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο μετασχηματισμού κατέχει το μοντέλο shop-in-shop, που αφορά την παροχή ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς, όπως σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης.

Το μοντέλο λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές, με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προσφέροντας όλες τις βασικές υπηρεσίες και διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης για τους πολίτες.

Σε αντίθεση με οριζόντιες και αποσπασματικές παρεμβάσεις προηγούμενων περιόδων, το νέο μοντέλο βασίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, προηγούμενη λειτουργική ανάλυση, ύπαρξη μεταβατικής περιόδου, διασφάλιση τραπεζικής πρόσβασης και διατήρηση της φυσικής παρουσίας των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, η διανομή της αλληλογραφίας και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους ταχυδρόμους συνεχίζονται απρόσκοπτα, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν έως σήμερα. Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι καμία θέση εργασίας του τακτικού προσωπικού των ΕΛΤΑ δεν χάνεται.

Το σχέδιο-«πιλότος» των 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Από τις 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, με τη μεταφορά της δραστηριότητας 11 «ιδιολειτουργούμενων» καταστημάτων σε κοντινά σημεία συνεργατών. Και στις 11 περιπτώσεις η επιλογή έγινε με βάση την απόσταση, την ύπαρξη τραπεζικών υποδομών και τη δυνατότητα πλήρους εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς να δημιουργείται κενό κάλυψης.

Αλιβέρι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ μεταφέρονται σε κοντινό σημείο συνεργάτη. Σε απόσταση 490 μέτρων λειτουργεί ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με διευρυμένο ωράριο, το οποίο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, πλην των τραπεζικών συναλλαγών της Eurobank. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές καλύπτονται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ στην περιοχή, ενώ λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης.

Λεχαινά Ηλείας

Η δραστηριότητα του καταστήματος μεταφέρεται στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση 250 μέτρων. Το πρακτορείο τοπικού συνεργάτη παρέχει πλήρεις ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θυρίδας, με εξαίρεση τις συναλλαγές της Eurobank, οι οποίες εξυπηρετούνται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί εναλλακτικό σημείο εξυπηρέτησης.

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Σε απόσταση 600 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα λειτουργεί ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικής συνεργάτιδας με διευρυμένο ωράριο. Παρέχεται το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών θυρίδας, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank, οι οποίες καλύπτονται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ.

Αρχάνες Ηρακλείου

Η εξυπηρέτηση μεταφέρεται στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής, μόλις 200 μέτρα από το κατάστημα. Το πρακτορείο προσφέρει πλήρες φάσμα ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών θυρίδας, ενώ οι τραπεζικές ανάγκες καλύπτονται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜs στην περιοχή.

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σε απόσταση 340 μέτρων λειτουργεί πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με διευρυμένο ωράριο. Παρέχονται όλες οι βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θυρίδας, πλην των συναλλαγών της Eurobank, οι οποίες εξυπηρετούνται από τραπεζικό κατάστημα με ΑΤΜ.

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Η δραστηριότητα μεταφέρεται σε ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 650 μέτρων. Το πρακτορείο παρέχει το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών θυρίδας, με την τραπεζική κάλυψη να διασφαλίζεται μέσω τραπεζικού καταστήματος με ΑΤΜ.

Σοφάδες Καρδίτσας

Το ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση 650 μέτρων, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση με διευρυμένο ωράριο. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες θυρίδας και ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank καλύπτονται από τραπεζικό κατάστημα με ΑΤΜ.

Νεάπολη Λακωνίας

Η μεταφορά γίνεται σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, μόλις 250 μέτρα από το κατάστημα. Το πρακτορείο παρέχει πλήρες φάσμα ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών θυρίδας, με τραπεζική κάλυψη μέσω τραπεζικού καταστήματος με ΑΤΜ.

Σκάλα Λακωνίας

Σε απόσταση 700 μέτρων λειτουργεί ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier με διευρυμένο ωράριο. Οι πολίτες εξυπηρετούνται πλήρως για όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θυρίδας, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές καλύπτονται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ.

Αλμυρός Μαγνησίας

Η εξυπηρέτηση μεταφέρεται σε ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 540 μέτρων. Παρέχεται το σύνολο των υπηρεσιών θυρίδας και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις συναλλαγές της Eurobank, οι οποίες καλύπτονται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ.

Στυλίδα Φθιώτιδας

Σε απόσταση 670 μέτρων λειτουργεί ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη με διευρυμένο ωράριο. Παρέχονται όλες οι βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θυρίδας, ενώ οι τραπεζικές ανάγκες καλύπτονται από δύο τραπεζικά καταστήματα με ΑΤΜ.

