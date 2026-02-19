Άσπας και Σβέντμπεργκ για το 2-0 της Θέλτα στην Τούμπα (vids)

Με γκολ των Άσπας στο 34’ και Σβέντμπεργκ στο 43’, η Θέλτα προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Europa League.

Στο 34’ ο Ρόμαν έκανε το τακουνάκι στον κενό χώρο και ο Άσπας με πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-0 της ισπανικής ομάδας.

Δείτε το 1-0 της Θέλτα:

Εννιά λεπτά αργότερα, ο Σβέντμπεργκ έδωσε με τον Άσπας, ο έμπειρος άσος γύρισε ξανά στον Σουηδό και αυτός με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για το 2-0.

Και το 2-0 της Θέλτα: