Καραπαπάς για Λεβερκούζεν: «Παράξενοι κανονισμοί…» (vids)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο Καραϊσκάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, αλλά ηττήθηκε με 2-0 χάρη σε ένα μοιραίο τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στο Instagram με βίντεο σχετικά με δύο ιδιαίτερες αποφάσεις από τον διαιτητή Πινέιρο και το VAR.

Ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων ανέβασε δύο story από το χθεσινό ματς και παρέθεσε δύο βίντεο γράφοντας «παράξενοι κανονισμοί», καθώς και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ο ρέφερι του ματς και το VAR να έκλεισαν τα μάτια.

Συγκεκριμένα, ο Καραπαπάς αναφέρεται στο δεύτερο γκολ της Λεβερκούζεν στο 63ο λεπτό, όπου μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σικ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη, όμως ο αρχηγός της Λεβερκούζεν, Άλντριχ φαίνεται να επηρεάζει τον Έλληνα τερματοφύλακα, σε μια φάση παρόμοια με αυτή του γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο.

Εκτός όμως από τη φάση του γκολ του Λεβερκούζεν, ο Καραπαπάς ανέβασε και δεύτερο βίντεο από το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ποντένσε από τον Γκαρσία.

Η πρώτη ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Το χάδι στην πλάτη του Ταρέμι από το τόπι ακύρωσε το γκολ μας. Ο αρχηγός της Μπάγερ που είναι ξεκάθαρα οφσάιντ εδώ δεν επηρεάζει τον τερματοφύλακα; Μα είναι ακριβώς στην ευθεία της πορείας», αναφέρει στο πρώτο βίντεο ο Καραπαπάς.

Το δεύτερο βίντεο που ανέβασε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού:

«Επίσης, τι ακριβώς είναι το βίαιο και επικίνδυνο παιχνίδι που τιμωρείται με κόκκινη κάρτα αν δεν είναι δολοφονικό και σκόπιμο μαρκάρισμα στον αστράγαλο», γράφει στο δεύτερο story του.