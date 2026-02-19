Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 3-1: «Πράσινο» προβάδισμα για τον τελικό του Challenge Cup

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού θριάμβευσε στον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» για τα ημιτελικά του CEV Challenge Cup, επικρατώντας του Πανιωνίου στο κατάμεστο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και πλέον χρειάζεται δύο σετ στη ρεβάνς της Τετάρτης (25/2, 19:00) στο «Ανδρέας Βαρίκας» για να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της Ιστορίας της.

Έπειτα από ένα καταπληκτικό παιχνίδι, οι αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είχαν σε τρομερή βραδιά της Μπένετ, Γουάιτ και Παπαγεωργίου κι έφτασαν σε μία δίκαιη νίκη, που τους δίνει ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το σημείο όπου οι «πράσινες» πήραν ένα προβάδισμα τριών πόντων με σερί επιθέσεις απ’ τις Μπένετ και Λαμπκόφσκα (9-6).

Ο Πανιώνιος ισοφάρισε σε 9-9 μετά από λάθος της Σάμανταν, όμως ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με νέο σερί 4-0 εκμεταλλευόμενος τα λάθη της ομάδας του Ντράγκαν Νέσιτς. Οι «κυανέρυθρες» ενεργοποίησαν το μπλοκ τους και ισοφάρισαν ξανά σε 14-14 με τη Νομικού, όπου κάπου εκεί πήρε ξανά… μπροστά ο Παναθηναϊκός που ανέβασε το σκορ στο 18-14 με πρωταγωνίστριες τις Γουάιτ, Μπένετ και Παπαγεωργίου. Οι «πράσινες» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο στην επίθεσή τους κι έκλεισαν εντέλει υπέρ τους το σετ με 25-18 από επίθεση της Λαμπκόφσκα.

Το δεύτερο σετ ήταν… συγκλονιστικό. Μετά το 6-6 ο Πανιώνιος άρχισε να χτίζει σερί και πήγε τη διαφορά στο +6 (11-17). Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο «επέστρεψε», αλλά πήρε και προβάδισμα με τρομερό σερί 6-0 (24-20), όμως ο Πανιώνιος όχι μόνο «έσβησε» τα σετ-μπολ των «πράσινων», αλλά ισοφάρισε και πέρασε μπροστά, καθαρίζοντας εντέλει το σετ με 29-27 για το 1-1 της ομάδας της Ν. Σμύρνης.

Τρομερή μάχη έγινε και στο τρίτο σετ, όπου το αρχικό προβάδισμα του Πανιωνίου (1-4, 2-5) εξανεμίστηκε γρήγορα χάρις στις επιθέσεις της Παπαγεωργίου ου ισοφάρισε σε 5-5. Ακολούθησαν σερί «ράλι» από τις δύο ομάδες που ήταν συνεχώς… χέρι-χέρι ως το 12-12. Εκεί η Γουάιτ άρχισε να παίρνει πάνω της την κατάσταση, ενώ προσέφερε πολύτιμες λύσεις και η Λαμπκόφσκα για τον Παναθηναϊκό που πήγε το σκορ στο 22-16 από επίθεση της Σάμανταν. Ο Πανιώνιος έκανε μία δυνατή προσπάθεια στο φινάλε του σετ και μείωσε σε 24-22 με δύο πόντους της Ατανασίγεβιτς, όμως Η Μπένετ «τελείωσε» τη δουλειά για τις «πράσινες» κάνοντας το 25-22 και το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε πλήρως και μετά το 9-8, έφερε την κατάσταση στα δικά του χέρια. Με σερί πόντους και μπλοκ απ’ την Μπένετ και την Παπαγεωργίου, οι «πράσινες» έφτασαν στο 18-10 και «τελείωσαν» το σετ και το ματς με 25-18, χάρις στην επίθεση της Σάμανταν.

Τα σετ: 25-18, 27-29, 25-22, 25-18