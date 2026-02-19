Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαρλανιάνους
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων
Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τους Γαργαλιάνους.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων ενώ το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 11 χιλιόμετρα.
