Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τα Φιλιατρά
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαρλανιάνους
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 07:10

Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαρλανιάνους

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων

Σύνταξη
Spotlight

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τους Γαργαλιάνους.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων ενώ το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
