Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Αθώος ο 57χρονος που κατηγορήθηκε ότι βίαζε συστηματικά τη σύζυγό του – Τι λέει ο ίδιος στο in
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 16:51

Αθώος ο 57χρονος που κατηγορήθηκε ότι βίαζε συστηματικά τη σύζυγό του – Τι λέει ο ίδιος στο in

Η πλευρά της συζύγου δεν κατάφερε να αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται πως υπέστη, και ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο 57χρονος σύζυγος και πατέρας, είχε καταγγελθεί από την σύζυγό του, ότι επί τέσσερα χρόνια, την εξανάγκαζε με σωματική βία σε ανοχή γενετήσιων πράξεων.

Μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση της φερόμενης ως παθούσας, την απειλούσε με περίστροφο, την ώρα που τα τρία παιδιά τους κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο.

Ωστόσο, οι βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος του, κατέπεσαν στο ακροατήριο. Η πλευρά της συζύγου δεν κατάφερε να αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται πως υπέστη, και ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ο 57χρονος δήλωσε στο in: «Αισθάνομαι δικαιωμένος. Από την αρχή το πίστευα πως η αλήθεια θα λάμψει και οι ψευδείς κατηγορίες σε βάρος μου θα καταρρεύσουν πανηγυρικά. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ ψυχικά, όλο αυτό το διάστημα. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψω στην κανονικότητά μου και στα παιδιά μου.»

Στο in, μιλούν για την έκβαση της διαδικασίας οι δικηγόροι του αθωωθέντος 57χρονου, Απόστολος Λύτρας και Βασιλική Λύτρα: «Μετά από μια μακροχρόνια ταλαιπωρία ένας πατέρας που κατηγορήθηκε από την ίδια του τη σύζυγο και μητέρα των παιδιών τους για το αδίκημα του βιασμού αθωώθηκε πανηγυρικά. Οι ισχυρισμοί της αντιδίκου κατέπεσαν κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας. Ο εντολέας μας αθωώθηκε και αισθάνεται ηθικά δικαιωμένος, ωστόσο ουδείς μπορεί να αποκαταστήσει τη χρόνια αποξένωση από την ίδια του την οικογένεια που προκλήθηκε μετά την αποδεδειγμένα πλέον ψευδέστατη καταγγελία σε βάρος του.»

