Πραγματοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ η καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους, συνολικού ύψους περίπου 13.375.000 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συστηματικής εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων και απονομής οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΗΔΙΚΑ, IKA – ΝΠΔΔ, ΕΤΒΑ, ΤΣΠΑΤΕ.

Η Διοίκηση του Φορέα μεριμνά ώστε κάθε καταβολή αναδρομικών να διενεργείται κατόπιν σχολαστικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και ορθότητα των ποσών, εντασσόμενη στη στρατηγική του Φορέα για διαφανείς, νόμιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες προς όφελος των συνταξιούχων.

Στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του DASHBOARD – myEFKA προχώρησε ο e-ΕΦΚΑ με στόχο, όπως αναφέρει, τη συνεχή βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Τα οφέλη από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον του e-ΕΦΚΑ

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις εστιάζουν στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαφάνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Μέσα από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα:

Να αποκτούν άμεση και συγκεντρωτική εικόνα της ασφαλιστικής τους ιστορίας, με εύκολη πρόσβαση σε σύνοψη των ασφαλιστικών τους χρόνων ανά εργοδότη και φορέα.

Να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS, τόσο μέσω της εφαρμογής όσο και του ιστότοπου (www.efka.gov.gr), για τις εισφορές τους, με σύγχρονους, ασφαλείς και φιλικούς τρόπους.

Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για σημαντικές εκκρεμότητες ή ενημερώσεις που τους αφορούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής τον Σεπτέμβριο έως σήμερα, οι πληρωμές οφειλών προς το ΚΕΑΟ μέσω των ψηφιακών καναλιών παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.