Κούβα: «Προς το συμφέρον της» να ξεκινήσει σύντομα μεγάλες αλλαγές, λέει ο Λευκός Οίκος
Η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκτόξευσε κεκαλυμμένες απειλές ενάντια στην Κούβα
- Τέλος για το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle το 2027
- Ιταλία: Ένας 52χρονος άνδρας φαγώθηκε από τα τρία πεινασμένα πίτμπουλ του
- Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα - Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
- 200 της Καισαριανής: «Τραγουδούσαν πριν την εκτέλεση» – Τι λένε μάρτυρες και συγγενείς εκτελεσθέντων
Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε απόψε ότι «συμφέρει» την Κούβα να αρχίσει να κάνει σύντομα σημαντικές αλλαγές, ωστόσο δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει την ανατροπή της κυβέρνησης του νησιού.
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν το εμπάργκο πετρελαίου κατά της Κούβας
«Είναι ένα καθεστώς σε πτώση. Η χώρα τους καταρρέει και για αυτό πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, πολύ σύντομα» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Η Λίβιτ είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν ακμάζουσες και ευημερούσες δημοκρατίες σε όλον τον κόσμο και ειδικά στο δυτικό ημισφαίριο. Πρόσθεσε όμως ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τυχόν ενέργειες που θα αναλάμβαναν για να πετύχουν αυτόν τον στόχο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🇺🇸🇨🇺‼ | ÚLTIMA HORA — La Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Cuba es “un régimen que está cayendo” y que el país se encuentra en colapso, reiterando que para Estados Unidos lo ideal es ver una isla “verdaderamente libre y próspera”. La Administración del… pic.twitter.com/3ilYC1ahij
— UHN Plus (@UHN_Plus) February 18, 2026
Η δήλωση Πούτιν για το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα
«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα, κατά τη συνάντησή του με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες στο Κρεμλίνο.
- Κούβα: «Προς το συμφέρον της» να ξεκινήσει σύντομα μεγάλες αλλαγές, λέει ο Λευκός Οίκος
- Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 0-1: ‘Εκανε δήλωση θέσης για το Champions League
- Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
- Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
- Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
- Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί, για οφσάιντ του Ταρέμι, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR (vid)
- Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
- Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις