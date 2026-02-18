Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε απόψε ότι «συμφέρει» την Κούβα να αρχίσει να κάνει σύντομα σημαντικές αλλαγές, ωστόσο δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει την ανατροπή της κυβέρνησης του νησιού.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν το εμπάργκο πετρελαίου κατά της Κούβας

«Είναι ένα καθεστώς σε πτώση. Η χώρα τους καταρρέει και για αυτό πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, πολύ σύντομα» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Λίβιτ είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν ακμάζουσες και ευημερούσες δημοκρατίες σε όλον τον κόσμο και ειδικά στο δυτικό ημισφαίριο. Πρόσθεσε όμως ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τυχόν ενέργειες που θα αναλάμβαναν για να πετύχουν αυτόν τον στόχο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇺🇸🇨🇺‼ | ÚLTIMA HORA — La Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Cuba es “un régimen que está cayendo” y que el país se encuentra en colapso, reiterando que para Estados Unidos lo ideal es ver una isla “verdaderamente libre y próspera”. La Administración del… pic.twitter.com/3ilYC1ahij — UHN Plus (@UHN_Plus) February 18, 2026

Η δήλωση Πούτιν για το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα, κατά τη συνάντησή του με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες στο Κρεμλίνο.