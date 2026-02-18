Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Καθώς η Κούβα βυθίζεται σε παρατεταμένα μπλακ άουτ και βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να κατρακυλά, περισσότεροι από εκατό καλλιτέχνες, επιμελητές και άνθρωποι του πολιτισμού απευθύνουν διεθνή έκκληση για στήριξη.

Σύμφωνα με το Art News, οι άνθρωποι του πολιτισμού υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις προμήθειες πετρελαίου έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης της διογκούμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

«Ο μεγαλύτερος πλούτος της Κούβας είναι οι άνθρωποί της. Δεν διαθέτουμε πετρελαϊκά κοιτάσματα ή άλλους περιζήτητους φυσικούς πόρους· διαθέτουμε όμως ανθρώπινο δυναμικό που αντλεί δύναμη από τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Δεν καλλιεργούμε την τρομοκρατία – έχουμε υπάρξει θύματά της. Αγαπάμε την ειρήνη, που είναι άρρηκτα δεμένη με την ανεξαρτησία μας, και επιδιώκουμε μια κοινωνία δίκαιη και αλληλέγγυα»

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή»

Η ανοιχτή επιστολή, με τίτλο «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή», δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου στον ιστότοπο Peoples Dispatch και φέρει την υπογραφή δεκάδων αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων της κουβανικής διανόησης. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Πολιτισμού Αλπίδιο Αλόνσο Γκράου, ο ποιητής και ακαδημαϊκός Μιγκέλ Μπαρνέτ Λάνσα, η εικαστικός Λέσβια Βεντ Ντουμόις και η Βιένγκσαϊ Βαλντές, διευθύντρια του Εθνικού Μπαλέτου της Κούβας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Έξι δεκαετίες εμπάργκο

Το νησί τελεί υπό αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, με τον πλήρη αποκλεισμό να τίθεται σε ισχύ το 1962 από τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι. Όσοι ασκούν κριτική στην πολιτική αυτή υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί στις εισαγωγές καυσίμων έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις και έχουν αποσταθεροποιήσει το ήδη εύθραυστο ενεργειακό δίκτυο, επηρεάζοντας καθοριστικά την υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές.

«Η Κούβα αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αυτή την απάνθρωπη πίεση. Ωστόσο χρειάζεται την ενεργή αλληλεγγύη όλων όσοι πιστεύουν στην ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. Το διακύβευμα είναι να αποτραπεί μια πράξη με γενοκτονικά χαρακτηριστικά και να σωθεί ένας λαός που το μόνο του ‘’έγκλημα’’ ήταν η υπεράσπιση της κυριαρχίας του»

Η επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω επί της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, η Βενεζουέλα – βασικός μέχρι τότε προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας – διέκοψε ουσιαστικά τις αποστολές καυσίμων.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες οι οποίες προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, μια κίνηση που, σύμφωνα με επικριτές, ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κουβανικό πληθυσμό.

Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη

