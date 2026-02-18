magazin
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Καθώς η Κούβα βυθίζεται σε παρατεταμένα μπλακ άουτ και βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να κατρακυλά, περισσότεροι από εκατό καλλιτέχνες, επιμελητές και άνθρωποι του πολιτισμού απευθύνουν διεθνή έκκληση για στήριξη.

Σύμφωνα με το Art News, οι άνθρωποι του πολιτισμού υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις προμήθειες πετρελαίου έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης της διογκούμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

«Ο μεγαλύτερος πλούτος της Κούβας είναι οι άνθρωποί της. Δεν διαθέτουμε πετρελαϊκά κοιτάσματα ή άλλους περιζήτητους φυσικούς πόρους· διαθέτουμε όμως ανθρώπινο δυναμικό που αντλεί δύναμη από τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Δεν καλλιεργούμε την τρομοκρατία – έχουμε υπάρξει θύματά της. Αγαπάμε την ειρήνη, που είναι άρρηκτα δεμένη με την ανεξαρτησία μας, και επιδιώκουμε μια κοινωνία δίκαιη και αλληλέγγυα»

Χωρίς καύσιμα, χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων: τα σκουπίδια συσσωρεύονται. Αβάνα, Κούβα, 15 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Norlys Perez

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή»

Η ανοιχτή επιστολή, με τίτλο «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή», δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου στον ιστότοπο Peoples Dispatch και φέρει την υπογραφή δεκάδων αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων της κουβανικής διανόησης. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Πολιτισμού Αλπίδιο Αλόνσο Γκράου, ο ποιητής και ακαδημαϊκός Μιγκέλ Μπαρνέτ Λάνσα, η εικαστικός Λέσβια Βεντ Ντουμόις και η Βιένγκσαϊ Βαλντές, διευθύντρια του Εθνικού Μπαλέτου της Κούβας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Ο μεγαλύτερος πλούτος της Κούβας είναι οι άνθρωποί της», τονίζουν. «Δεν διαθέτουμε πετρελαϊκά κοιτάσματα ή άλλους περιζήτητους φυσικούς πόρους· διαθέτουμε όμως ανθρώπινο δυναμικό που αντλεί δύναμη από τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Δεν καλλιεργούμε την τρομοκρατία – έχουμε υπάρξει θύματά της. Αγαπάμε την ειρήνη, που είναι άρρηκτα δεμένη με την ανεξαρτησία μας, και επιδιώκουμε μια κοινωνία δίκαιη και αλληλέγγυα».

Ένας άνδρας πετά σκουπίδια σε δρόμο στο κέντρο της Αβάνας, Κούβα, 16 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Norlys Perez

Έξι δεκαετίες εμπάργκο

Το νησί τελεί υπό αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, με τον πλήρη αποκλεισμό να τίθεται σε ισχύ το 1962 από τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι. Όσοι ασκούν κριτική στην πολιτική αυτή υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί στις εισαγωγές καυσίμων έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις και έχουν αποσταθεροποιήσει το ήδη εύθραυστο ενεργειακό δίκτυο, επηρεάζοντας καθοριστικά την υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές.

«Η Κούβα αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αυτή την απάνθρωπη πίεση. Ωστόσο χρειάζεται την ενεργή αλληλεγγύη όλων όσοι πιστεύουν στην ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. Το διακύβευμα είναι να αποτραπεί μια πράξη με γενοκτονικά χαρακτηριστικά και να σωθεί ένας λαός που το μόνο του ‘’έγκλημα’’ ήταν η υπεράσπιση της κυριαρχίας του»

Μια γυναίκα ετοιμάζεται να πετάξει σκουπίδια σε δρόμο στο κέντρο της Αβάνας, Κούβα, 16 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Norlys Perez

Η επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω επί της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, η Βενεζουέλα – βασικός μέχρι τότε προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας – διέκοψε ουσιαστικά τις αποστολές καυσίμων.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες οι οποίες προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, μια κίνηση που, σύμφωνα με επικριτές, ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κουβανικό πληθυσμό.

Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη

«Η Κούβα αντιστέκεται και θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αυτή την απάνθρωπη πίεση», αναφέρεται στην επιστολή. «Ωστόσο χρειάζεται την ενεργή αλληλεγγύη όλων όσοι πιστεύουν στην ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. Το διακύβευμα είναι να αποτραπεί μια πράξη με γενοκτονικά χαρακτηριστικά και να σωθεί ένας λαός που το μόνο του ‘’έγκλημα’’ ήταν η υπεράσπιση της κυριαρχίας του».

World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

