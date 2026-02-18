newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18 Φεβρουαρίου 2026, 12:15

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Με την πρέσβη της Κούβας στην Αθήνα, Aramis Fuente Hernandez, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνάντηση ο πρέσβης της Κούβας ενημέρωσε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κούβα, την κλιμάκωση των μέτρων αποκλεισμού του νησιού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ με τη στέρηση των αναγκαίων καυσίμων και τις βαριές συνέπειες που προκαλούν στη χώρα και το λαό της». Ο πρέσβης της Κούβας ανέφερε ότι «υπάρχει συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών, ότι η Κούβα αντέχει, δεν υποχωρεί και δεν παραδίδεται, ο πατριωτισμός του λαού ενισχύεται».

Ο κ. Κουτσούμπας αμέσως μετά τη συνάντηση τόνισε πως «θα θέλαμε να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας, που αγωνίζεται σθεναρά μέσα σε δύσκολες συνθήκες ενάντια στο αμερικάνικο εμπάργκο, στο εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοί τους για δεκαετίες στην Κούβα και ιδιαίτερα τώρα με τις νέες απειλές του Τραμπ ενάντια στην ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κούβας, με απειλές για άμεση επέμβαση».

Όπως είπε, «βρισκόμαστε στο πλευρό τους.Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στην αμερικάνικη πρεσβεία, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στον Κουβανικό λαό. Την ίδια στιγμή θα ήθελα να απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους φορείς, τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γυναικείες οργανώσεις, άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος να βρεθούν στους δρόμους του αγώνα, στο πλευρό αυτού του ηρωικού αγωνιστή λαού».

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και βουλευτής Εύβοιας, Γιώργος Μαρίνος και το μέλος της ΚΕ, Άρης Ευαγγελίδης.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα:

YouTube thumbnail

