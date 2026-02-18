Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα δικάσει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών στηρίζει με ανακοίνωσή της η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων σημειώνοντας πως κληρώθηκαν «με διαφανείς διαδικασίες» και μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «γελοίες» τις κατηγορίες «για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους».
«Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
«Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή και καταλήγει σημειώνοντας πως «θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης».
