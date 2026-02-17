newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 22:42

Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
A
A
Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σήμερα ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς που προέκυψαν από τα αρχεία Έπσταϊν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ, με την αστυνομία του Έσεξ να αξιολογεί αν τα νέα στοιχεία επαρκούν για την έναρξη επίσημης ποινικής διαδικασίας.

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ (του Λονδίνου) μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται αυτό το αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου.

Όμως την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».

Τρόφιμα – ποτά
Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Γενεύη 17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
Έπεται συνέχεια 17.02.26

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία
Κόσμος 17.02.26

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
Σε ετοιμότητα 17.02.26

SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας

Δεκαέξι από τα δεκαεννιά προγράμματά τους έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται για την εξασφάλιση των πρώτων εκταμιεύσεων κεφαλαίων της ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ιδιαίτερη άνεση της ΑΕΚ με 81-67 και θα συναντήσει το Μαρούσι στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ και Πίτερς με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Γενεύη 17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
CEV Champions League 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
