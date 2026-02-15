newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

Spotlight

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιχειρεί να βάλει φρένο στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό Τζέφρι Έπσταϊν, αποστέλλοντας στο Κογκρέσο μια εξάσελιδη επιστολή με την οποία υπερασπίζεται τις διαγραφές στοιχείων που έγιναν πριν από τη δημοσιοποίηση.

Στην ίδια επιστολή περιλαμβάνεται και κατάλογος με «όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» που αναφέρονται στο υλικό.

Όπως διευκρινίζεται, τα ονόματα εμφανίζονται σε εντελώς διαφορετικά συμφραζόμενα: από πρόσωπα που είχαν ανταλλάξει μηνύματα με τον Έπσταϊν ή τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μέχρι άτομα που απλώς μνημονεύονται σε έγγραφα ή δημοσιεύματα χωρίς καμία άμεση σύνδεση.


Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο της Νew York Post, το εν λόγω υλικό φαίνεται πως δεν κρίνεται ως αρκετά διαφωτιστικό σε σχέση με την υπόθεση.

Η επιστολή, επιχειρεί να αιτιολογήσει τις εκτεταμένες διαγραφές, επικαλούμενη την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ακεραιότητα εν εξελίξει ερευνών αλλά και την αποφυγή στοχοποίησης θυμάτων.

Ωστόσο, οργανώσεις και δικηγόροι που εκπροσωπούν επιζώσες εκφράζουν ανησυχία ότι η αδιαφάνεια γύρω από τα κριτήρια των περικοπών, σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση μιας γενικής λίστας ονομάτων χωρίς επεξηγήσεις, μπορεί να αναζωπυρώσει το δημόσιο ενδιαφέρον με τρόπο που θα τραυματίσει ξανά τα θύματα και θα εντείνει τη σύγχυση για το ποιοι αναφέρονται ουσιαστικά και ποιοι απλώς μνημονεύονται περιφερειακά στα αρχεία.

Από την Μέριλιν Μονρόε στον Μπιλ Κλίντον

Ακριβώς αυτή η απουσία εξηγήσεων —καθώς δεν διευκρινίζεται πώς και γιατί αναφέρεται κάθε όνομα— άναψε φωτιές στο Κογκρέσο. Βουλευτές κάνουν λόγο για μια λίστα που βάζει στο ίδιο «κάδρο» εντελώς ανόμοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την επιστολή, στα αρχεία φέρονται να εμφανίζονται ονόματα όπως ο Μάικλ Τζάκσον, η Μέριλιν Μονρόε, ο Έλβις Πρίσλεϊ, αλλά και οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν βγάζουν νόημα»

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αντέδρασε έντονα μέσω της πλατφόρμας Χ, κάνοντας λόγο για ονόματα που «δεν βγάζουν κανένα νόημα». Έφερε ως παράδειγμα την Τζάνις Τζόπλιν, η οποία πέθανε το 1970 — όταν ο Έπσταϊν ήταν ακόμη έφηβος.


Η Γκριν στράφηκε κατά της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι και του αναπληρωτή της, Τοντ Μπλανς, εκφράζοντας την απορία της γιατί στη λίστα περιλαμβάνονται και πολιτικοί που —όπως λέει— πρωτοστάτησαν στη δημοσιοποίηση των αρχείων. Ανέφερε μάλιστα το δικό της όνομα, καθώς και εκείνα των Τόμας Μάσι, Ρο Κάνα και Νάνσι Μέις.

Υποστήριξε ότι οι αναφορές στο πρόσωπό της σχετίζονται με άσχετα δημοσιεύματα — όπως η δημόσια στάση της απέναντι στα μέτρα για τις μάσκες και τα «διαβατήρια» εμβολιασμού για τον Covid — και όχι με οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν. «Γιατί άσχετες ιστορίες για μένα βρίσκονται μέσα στα αρχεία Έπσταϊν; Τι είδους φακέλους τηρούν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης;» διερωτήθηκε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, ο οποίος κατηγόρησε το Υπουργείο ότι «θολώνει σκόπιμα τα νερά» ως προς το ποιος εμπλέκεται ουσιαστικά και ποιος απλώς αναφέρεται παρεμπιπτόντως.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email»

Όπως σημείωσε, το να εμφανίζεται η Τζάνις Τζόπλιν στην ίδια λίστα με τον Λάρι Νάσαρ —ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας— χωρίς καμία αποσαφήνιση για το πλαίσιο των αναφορών, δημιουργεί εύλογες απορίες και ενισχύει τη σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο των φακέλων.


«Το να βρίσκεται η Τζάνις Τζόπλιν —που πέθανε όταν ο Έπσταϊν ήταν 17 ετών— στην ίδια λίστα με τον Λάρι Νάσαρ, που φυλακίστηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων νεαρών γυναικών και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, χωρίς καμία διευκρίνιση για το πώς αναφέρονται τα ονόματα, είναι παράλογο», τόνισε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream newspaper
Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)

Η 25χρονη Αυστραλή τενίστρια Ντεστάνι Αϊάβα ανακοίνωσε ότι σταματά το επαγγελματικό τένις με μια ανάρτηση-γροθιά στο πρόσωπο της κοινότητας του σπορ, κάνοντας λόγο για απειλές, ρατσισμό, οφοφοβία και μισογυνισμό από άκρη σε άκρη του τουρ...

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου
Ελλάδα 15.02.26

Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Οι δράστες είναι ένας 16χρονος, ένας 13χρονος και ένας 21χρονος - Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Σύνταξη
Chevron to Sign Greece Offshore Deal Monday
English edition 15.02.26

Chevron to Sign Greece Offshore Deal Monday

The U.S. oil major will sign four hydrocarbon exploration concessions in Athens, deepening American involvement in Greece’s energy sector and linking offshore ambitions to broader LNG and geopolitical strategy

Σύνταξη
Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
Διάσκεψη Μονάχου 15.02.26

«Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο

Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
«Αφετηρία αγώνα» 15.02.26 Upd: 13:30

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τον προοδευτικό κόσμο της χώρας «να έρθει κοντά μας»

Σύνταξη
Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)
Euroleague 15.02.26

Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς… Final 8 Κυπέλλου, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει ευχάριστα νέα με τον Μουστάφα Φαλ και την επιστροφή του…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο
Καιρός 15.02.26

Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι δυσμενής ενώ η ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική - Το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια σήμερα - Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από την σκόνη

Σύνταξη
Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds
English edition 15.02.26

Ferries Canceled in Greece Amid Severe Winds

Strong winds reaching up to 9 Beaufort have grounded vessels in Piraeus, Rafina and Lavrio, with additional disruptions on local island routes. Authorities will reassess conditions after 5 p.m.

Σύνταξη
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις
Έρευνες 15.02.26

Εργασιακό burnout - Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις ανθρώπους

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «σιωπηρή φθορά» του burnout που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα - Πότε και πού εκδηλώνονται το πρώτα σημάδια - Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από έρευνες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
