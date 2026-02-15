Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιχειρεί να βάλει φρένο στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό Τζέφρι Έπσταϊν, αποστέλλοντας στο Κογκρέσο μια εξάσελιδη επιστολή με την οποία υπερασπίζεται τις διαγραφές στοιχείων που έγιναν πριν από τη δημοσιοποίηση.

Στην ίδια επιστολή περιλαμβάνεται και κατάλογος με «όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» που αναφέρονται στο υλικό.

Όπως διευκρινίζεται, τα ονόματα εμφανίζονται σε εντελώς διαφορετικά συμφραζόμενα: από πρόσωπα που είχαν ανταλλάξει μηνύματα με τον Έπσταϊν ή τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μέχρι άτομα που απλώς μνημονεύονται σε έγγραφα ή δημοσιεύματα χωρίς καμία άμεση σύνδεση.

🚨 BREAKING: AG Pam Bondi just announced the DOJ has released ALL Epstein Files under the Epstein Files Transparency Act, has justified redactions and listed high-profile names that appear in the files «No records were withheld or redacted ‘on the basis of embarrassment,… pic.twitter.com/lA2iwGMKGW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 15, 2026



Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο της Νew York Post, το εν λόγω υλικό φαίνεται πως δεν κρίνεται ως αρκετά διαφωτιστικό σε σχέση με την υπόθεση.

Η επιστολή, επιχειρεί να αιτιολογήσει τις εκτεταμένες διαγραφές, επικαλούμενη την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ακεραιότητα εν εξελίξει ερευνών αλλά και την αποφυγή στοχοποίησης θυμάτων.

Ωστόσο, οργανώσεις και δικηγόροι που εκπροσωπούν επιζώσες εκφράζουν ανησυχία ότι η αδιαφάνεια γύρω από τα κριτήρια των περικοπών, σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση μιας γενικής λίστας ονομάτων χωρίς επεξηγήσεις, μπορεί να αναζωπυρώσει το δημόσιο ενδιαφέρον με τρόπο που θα τραυματίσει ξανά τα θύματα και θα εντείνει τη σύγχυση για το ποιοι αναφέρονται ουσιαστικά και ποιοι απλώς μνημονεύονται περιφερειακά στα αρχεία.

Από την Μέριλιν Μονρόε στον Μπιλ Κλίντον

Ακριβώς αυτή η απουσία εξηγήσεων —καθώς δεν διευκρινίζεται πώς και γιατί αναφέρεται κάθε όνομα— άναψε φωτιές στο Κογκρέσο. Βουλευτές κάνουν λόγο για μια λίστα που βάζει στο ίδιο «κάδρο» εντελώς ανόμοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την επιστολή, στα αρχεία φέρονται να εμφανίζονται ονόματα όπως ο Μάικλ Τζάκσον, η Μέριλιν Μονρόε, ο Έλβις Πρίσλεϊ, αλλά και οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν βγάζουν νόημα»

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αντέδρασε έντονα μέσω της πλατφόρμας Χ, κάνοντας λόγο για ονόματα που «δεν βγάζουν κανένα νόημα». Έφερε ως παράδειγμα την Τζάνις Τζόπλιν, η οποία πέθανε το 1970 — όταν ο Έπσταϊν ήταν ακόμη έφηβος.

.@AGPamBondi and @DAGToddBlanche sent a letter to Congress naming tons of people in the Epstein files. Names that don’t make sense like Janice Joplin who died in 1970, and all kinds of politicians including those of us who fought the hardest to release the files like me, Thomas… pic.twitter.com/tfQARwdc7k — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 15, 2026



Η Γκριν στράφηκε κατά της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι και του αναπληρωτή της, Τοντ Μπλανς, εκφράζοντας την απορία της γιατί στη λίστα περιλαμβάνονται και πολιτικοί που —όπως λέει— πρωτοστάτησαν στη δημοσιοποίηση των αρχείων. Ανέφερε μάλιστα το δικό της όνομα, καθώς και εκείνα των Τόμας Μάσι, Ρο Κάνα και Νάνσι Μέις.

Υποστήριξε ότι οι αναφορές στο πρόσωπό της σχετίζονται με άσχετα δημοσιεύματα — όπως η δημόσια στάση της απέναντι στα μέτρα για τις μάσκες και τα «διαβατήρια» εμβολιασμού για τον Covid — και όχι με οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν. «Γιατί άσχετες ιστορίες για μένα βρίσκονται μέσα στα αρχεία Έπσταϊν; Τι είδους φακέλους τηρούν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης;» διερωτήθηκε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, ο οποίος κατηγόρησε το Υπουργείο ότι «θολώνει σκόπιμα τα νερά» ως προς το ποιος εμπλέκεται ουσιαστικά και ποιος απλώς αναφέρεται παρεμπιπτόντως.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email»

Όπως σημείωσε, το να εμφανίζεται η Τζάνις Τζόπλιν στην ίδια λίστα με τον Λάρι Νάσαρ —ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας— χωρίς καμία αποσαφήνιση για το πλαίσιο των αναφορών, δημιουργεί εύλογες απορίες και ενισχύει τη σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο των φακέλων.

The DOJ is once again purposefully muddying the waters on who was a predator and who was mentioned in an email. To have Janis Joplin, who died when Epstein was 17, in the same list as Larry Nassar, who went to prison for the sexual abuse of hundreds of young women and child… https://t.co/kM0toLsitd — Ro Khanna (@RoKhanna) February 15, 2026



«Το να βρίσκεται η Τζάνις Τζόπλιν —που πέθανε όταν ο Έπσταϊν ήταν 17 ετών— στην ίδια λίστα με τον Λάρι Νάσαρ, που φυλακίστηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων νεαρών γυναικών και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, χωρίς καμία διευκρίνιση για το πώς αναφέρονται τα ονόματα, είναι παράλογο», τόνισε.