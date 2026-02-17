Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2): «Δράση» με Champions League και Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ

Πλήρες το αθλητικό μενού και την Τρίτη 17/2. Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις ξεκινά νωρίς με Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και τένις και συνεχίζεται με το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ. Στις 17:00 κοντράρονται Μαρούσι και Άρης και στις 20:00 ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αμφότερα τα ματς με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Στις 19:00, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού φιλοξενεί τη Μιλάνο στο πρώτο ματς για τα πλέι-οφ του CEV Champions League. Με Champions League στο ποδόσφαιρο όμως κλείνει επίσης η βραδιά, με τα Μονακό – Παρί και Μπενφίκα – Ρεάλ να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/2):

10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League