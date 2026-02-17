sports betsson
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2): «Δράση» με Champions League και Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ
Champions League 17 Φεβρουαρίου 2026, 09:43

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2): «Δράση» με Champions League και Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ

Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2).

Πλήρες το αθλητικό μενού και την Τρίτη 17/2. Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις ξεκινά νωρίς με Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και τένις και συνεχίζεται με το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ. Στις 17:00 κοντράρονται Μαρούσι και Άρης και στις 20:00 ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αμφότερα τα ματς με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Στις 19:00, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού φιλοξενεί τη Μιλάνο στο πρώτο ματς για τα πλέι-οφ του CEV Champions League. Με Champions League στο ποδόσφαιρο όμως κλείνει επίσης η βραδιά, με τα Μονακό – Παρί και Μπενφίκα – Ρεάλ να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/2):

10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Ποδόσφαιρο 17.02.26

Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Η ώρα του ανακριτή για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» – Συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το δικαστήριο
Ελλάδα 17.02.26

Η ώρα του ανακριτή για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» – Συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το δικαστήριο

Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιείται συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας «Βιολάντα», σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 17.02.26

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
Consigliere 17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ινδονησία: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις – Βίντεο
Κόσμος 17.02.26

Τρομακτικό βίντεο: Γιγαντιαία καταβόθρα επεκτείνεται και καταπίνει αγροτικές εκτάσεις στην Ινδονησία

Υπολογίζεται ότι η καταβόθρα που απειλεί αγροτικές κοινότητες στην Ινδονησία έχει έκταση, περίπου το μέγεθος τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου της Premier League

Σύνταξη
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
Προσπάθειες ταυτοποίησης 17.02.26

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)
Language 17.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ε’)

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι υποχρεώνονταν να χρησιμοποιήσουν ασυνήθιστες λέξεις, να εισαγάγουν παράξενους όρους, αλλά και να προβούν στη μεταφορική χρήση λέξεων της κοινής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
