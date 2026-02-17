ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Για άλλη μια φορά η Αττική Οδός παρουσιάζει κυκλοφοριακά εμφράγματα, που αυτή τη φορά δεν οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, αλλά σε ‘προγραμματισμένες’ εργασίες συντήρησης», σημειώνουν με κοινή ανακοίνωση ο Αναστάσιος Νικολαΐδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Σαρηγιάννης, γραμματέας του Τομέα Υποδομών και ο Νίκος Ηλιού, γραμματέα του Τομέα Μεταφορών του κόμματος.

Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, «η βαριά συντήρηση έργων υποδομής ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες προγραμματισμού, αδειοδοτήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες αποφασίζονται και οργανώνονται πολύ πριν από την έναρξη των εργασιών. Ως εκ τούτου», υπογραμμίζουν, «είναι αδιανόητο να ανακοινώνονται ουσιαστικά την ‘τελευταία στιγμή’ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν έγκαιρα το πλάνο των μετακινήσεών τους».

«Προβληματισμός αν φαρμόζονται οι κανόνες συντήρησης»

Την ίδια ώρα, τονίζουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έκτακτων καταστάσεων και αστοχιών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, που εμφανίζονται τόσο σε έργα υποδομής με συμβάσεις παραχώρησης όσο και στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, εγείρουν σοβαρό προβληματισμό αν εφαρμόζονται πράγματι οι κανόνες συστηματικής και περιοδικής συντήρησης που μειώνουν τον κίνδυνο αστοχιών και προστατεύουν τους χρήστες των υποδομών».

«Το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να ζητήσει από τους παραχωρησιούχους θεσμική και πλήρη ενημέρωση για τις αστοχίες, καθώς και για όλα τα περιστατικά προγραμματισμένων ή έκτακτων συντηρήσεων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης ως προς τη μελέτη, την κατασκευή και – κυρίως -τη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των οδών», σημειώνουν καταληκτικά.