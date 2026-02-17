newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Αυτοδιοίκηση αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Αυτοδιοίκηση 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:47

Η Αυτοδιοίκηση αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Πλήθος μηνυμάτων από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για τον χαμό της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Η Αυτοδιοίκηση της χώρας εξέφρασε την θλίψη της για τον χαμό μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της χώρας, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Ακολουθούν ενδεικτικά ανακοινώσεις και αναρτήσεις:

«Ο Δήμος Καλλιθέας αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια κορυφαία διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Ευρώπης, τη σπουδαία Βυζαντινολόγο και Ιστορικό που με επιστημονική αρτιότητα ανέδειξε τον ρόλο και τη σημασία του Βυζαντίου και του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη της προσφορά στην προαγωγή των ανθρωπιστικών αξιών και του Ελληνικού Πολιτισμού, ο Δήμος Καλλιθέας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2002, την ανακήρυξε Επίτιμη Δημότη Καλλιθέας και της απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου.

Το 2006 υπήρξε κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος προς τιμήν της συγγραφέως Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ, ενώ συμμετείχε και σε πλήθος εκδηλώσεων της πόλης, τιμώντας διαρκώς με την παρουσία και τον λόγο της την τοπική κοινωνία.

Αφήνει μια πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη:

• Για το Βυζάντιο

• Για τον Ελληνισμό

• Για τη Ρωμιοσύνη

Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά, φωτίζοντας τις επόμενες γενιές».

ΠΕΔΚΜ: Θλίψη και συγκίνηση για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μίας εμβληματικής μορφής της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια της σπουδαίας Ελληνίδας Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε μια χαρισματική πανεπιστημιακή προσωπικότητα, μία εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους οικείους της, επισημαίνοντας ότι η σπουδαία ιστορικός, βυζαντινολόγος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στη Σορβόνη, αφήνει πίσω της μια πλούσια πνευματική παρακαταθήκη.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που καταξιώθηκε διεθνώς ως μια σπουδαία Ελληνίδα, μία μεγάλη μορφή της ιστορίας, του πολιτισμού και των τεχνών, αφήνει ένα τεράστιο κενό στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στον τομέα της παγκόσμιας ιστορικής έρευνας, όμως η κληρονομιά και η παρακαταθήκη  που αφήνει στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη είναι ανεκτίμητη.

Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους  που όταν φεύγουν παίρνουν μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ δεν ήταν απλώς μια σπουδαία βυζαντινολόγος. Ήταν μια μορφή που δίδαξε με το έργο και τη στάση ζωής της ότι η γνώση δεν είναι προνόμιο, αλλά ευθύνη.

Έφυγε, λίγο πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή σχεδόν μυθιστορηματική, καθώς υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Το Βυζάντιο, που υπηρέτησε επιστημονικά, δεν ήταν για εκείνη ένα μουσειακό κεφάλαιο, αλλά ζωντανή μνήμη και εργαλείο κατανόησης, αλλά και εργαλείο διαχρονικής σύνδεσης του Ελληνισμού σε όλες τις ιστορικές περιόδους του.

Σήμερα, όλοι εμείς οι Έλληνες αποχαιρετούμε μια γυναίκα που κουβαλούσε μέσα της, όπως είχε πει, «μια μικρή Ακρόπολη». Μία γυναίκα ‘πολίτη του κόσμου’ με βαθιά μόρφωση και παιδεία, και με σημαντική συμβολή στην ιστορική αλήθεια, τον πολιτισμό και τις τέχνες γενικότερα.

Καλό της ταξίδι!»

Μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη

Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος: «Σήμερα έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία προσωπικότητα της χώρας μας. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ άφησε πίσω της μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη και έναν λόγο που μας ενέπνευσε όλους. Για τον Δήμο μας, η παρουσία της στις «Ημέρες Περικλέους», θα μείνει ως πολύτιμη ανάμνηση.

Καλό ταξίδι. Θερμά συλλυπητήρια στους ανθρώπους της».

Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης: «Μου χαρίσατε μία γωνιά αιωνιότητας»

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου, κλείνοντας σχεδόν έναν αιώνα δημιουργικής πορείας.

Μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, από τις κορυφαίες πνευματικές μορφές του σύγχρονου κόσμου, που τίμησε την Ελλάδα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική έρευνα και στη δημόσια σκέψη. Πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης, άνοιξε δρόμους, ύψωσε το ανάστημα της γνώσης και ανέδειξε το Βυζάντιο ως ζωντανό πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η πορεία της υπήρξε συνώνυμη της ακαδημαϊκής αριστείας, της καθαρής σκέψης και της βαθιάς προσήλωσης στην Ιστορία ως δύναμη αυτογνωσίας. Η μνήμη της θα παραμένει ζωντανή μέσα από το σπουδαίο έργο της, τα βιβλία της, τις ιδέες της, αλλά και μέσα από τον χώρο πολιτισμού που φέρει το όνομά της στον Δήμο μας.

Η ονομασία της κεντρικής αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του τόπου και έκφραση σεβασμού προς μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στα γράμματα και την έρευνα. Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα πως κάποιο παιδί, αντικρίζοντας το όνομά της, θα αναζητήσει τη γνώση και θα εμπνευστεί από το παράδειγμά της.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος σημείωσε: «“Μου χαρίσατε μία γωνιά αιωνιότητας”. Αυτό μας είπατε στο τέλος της ομιλίας σας στα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού που ονομάσαμε προς τιμήν σας “Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ”. Η παρουσία σας ήταν μία κορυφαία στιγμή στην ιστορία της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε για όσα μας χαρίσατε, φώς και γνώση και αισθανόμαστε ευλογημένοι που σας γνωρίσαμε και σας ακούσαμε γιατί γίναμε πλουσιότεροι πνευματικά. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάζει».

Στη φωτογραφία, η αείμνηστη Ακαδημαϊκός με τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, στα εγκαίνια του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2023. Η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων έλαβε το όνομά της ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, συνδέοντας τον χώρο αυτό με μια μορφή που ταυτίστηκε με τα γράμματα και τις τέχνες.

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

«Ο Βύρωνας αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη ένα από τα κορυφαία τέκνα του, που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και υπήρξε φωτεινό παράδειγμα για όλες τις γυναίκες επιστήμονες : Την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Την κόρη των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν μετά την μικρασιατική τραγωδία στον Βύρωνα όπου και την γέννησαν, την αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης, την εμβληματική ιστορικό (βυζαντινολόγο) και πρώτη γυναίκα πρύτανη (στα 700 χρόνια της ιστορίας) του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον άνθρωπο που οι Βυρωνιώτες ψήφισαν το 2024 ως τον επιφανέστερο των συμπολιτών μας στον ένα αιώνα ύπαρξης της πόλης μας.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ μας αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη το έργο της, το προσωπικό της παράδειγμα και την αγάπη της για την πόλη μας και την Ελλάδα που εκπροσώπησε επάξια διεθνώς.

Προσωπικά νοιώθω ιδιαίτερη τιμή, υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη επειδή, ως Δήμαρχος Βύρωνα, είχα την ευκαιρία τον Δεκέμβριο του 2024 να την βραβεύσω εκ μέρους του Δήμου μας για την προσφορά της στην πόλη μας, την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και να ακούσω από τα χείλη της πολύτιμες ιστορίες για την πόλη μας, που αγαπούσε με πάθος, αλλά και συμβουλές.

Είναι αυτονόητο ότι στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο θα εισηγηθώ να ληφθούν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις για να την τιμήσουμε και έμπρακτα, καθιστώντας αθάνατη την μνήμη της για την πόλη μας.

Αιωνία της η μνήμη !!!»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο