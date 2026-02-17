Η Αυτοδιοίκηση αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η Αυτοδιοίκηση της χώρας εξέφρασε την θλίψη της για τον χαμό μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της χώρας, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Ακολουθούν ενδεικτικά ανακοινώσεις και αναρτήσεις:

«Ο Δήμος Καλλιθέας αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια κορυφαία διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Ευρώπης, τη σπουδαία Βυζαντινολόγο και Ιστορικό που με επιστημονική αρτιότητα ανέδειξε τον ρόλο και τη σημασία του Βυζαντίου και του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη της προσφορά στην προαγωγή των ανθρωπιστικών αξιών και του Ελληνικού Πολιτισμού, ο Δήμος Καλλιθέας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2002, την ανακήρυξε Επίτιμη Δημότη Καλλιθέας και της απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου.

Το 2006 υπήρξε κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος προς τιμήν της συγγραφέως Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ, ενώ συμμετείχε και σε πλήθος εκδηλώσεων της πόλης, τιμώντας διαρκώς με την παρουσία και τον λόγο της την τοπική κοινωνία.

Αφήνει μια πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη:

• Για το Βυζάντιο

• Για τον Ελληνισμό

• Για τη Ρωμιοσύνη

Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά, φωτίζοντας τις επόμενες γενιές».

ΠΕΔΚΜ: Θλίψη και συγκίνηση για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μίας εμβληματικής μορφής της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια της σπουδαίας Ελληνίδας Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε μια χαρισματική πανεπιστημιακή προσωπικότητα, μία εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους οικείους της, επισημαίνοντας ότι η σπουδαία ιστορικός, βυζαντινολόγος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στη Σορβόνη, αφήνει πίσω της μια πλούσια πνευματική παρακαταθήκη.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που καταξιώθηκε διεθνώς ως μια σπουδαία Ελληνίδα, μία μεγάλη μορφή της ιστορίας, του πολιτισμού και των τεχνών, αφήνει ένα τεράστιο κενό στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στον τομέα της παγκόσμιας ιστορικής έρευνας, όμως η κληρονομιά και η παρακαταθήκη που αφήνει στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη είναι ανεκτίμητη.

Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που όταν φεύγουν παίρνουν μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ δεν ήταν απλώς μια σπουδαία βυζαντινολόγος. Ήταν μια μορφή που δίδαξε με το έργο και τη στάση ζωής της ότι η γνώση δεν είναι προνόμιο, αλλά ευθύνη.

Έφυγε, λίγο πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή σχεδόν μυθιστορηματική, καθώς υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Το Βυζάντιο, που υπηρέτησε επιστημονικά, δεν ήταν για εκείνη ένα μουσειακό κεφάλαιο, αλλά ζωντανή μνήμη και εργαλείο κατανόησης, αλλά και εργαλείο διαχρονικής σύνδεσης του Ελληνισμού σε όλες τις ιστορικές περιόδους του.

Σήμερα, όλοι εμείς οι Έλληνες αποχαιρετούμε μια γυναίκα που κουβαλούσε μέσα της, όπως είχε πει, «μια μικρή Ακρόπολη». Μία γυναίκα ‘πολίτη του κόσμου’ με βαθιά μόρφωση και παιδεία, και με σημαντική συμβολή στην ιστορική αλήθεια, τον πολιτισμό και τις τέχνες γενικότερα.

Καλό της ταξίδι!»

Μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη

Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος: «Σήμερα έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία προσωπικότητα της χώρας μας. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ άφησε πίσω της μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη και έναν λόγο που μας ενέπνευσε όλους. Για τον Δήμο μας, η παρουσία της στις «Ημέρες Περικλέους», θα μείνει ως πολύτιμη ανάμνηση.

Καλό ταξίδι. Θερμά συλλυπητήρια στους ανθρώπους της».

Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης: «Μου χαρίσατε μία γωνιά αιωνιότητας»

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου, κλείνοντας σχεδόν έναν αιώνα δημιουργικής πορείας.

Μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, από τις κορυφαίες πνευματικές μορφές του σύγχρονου κόσμου, που τίμησε την Ελλάδα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική έρευνα και στη δημόσια σκέψη. Πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης, άνοιξε δρόμους, ύψωσε το ανάστημα της γνώσης και ανέδειξε το Βυζάντιο ως ζωντανό πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η πορεία της υπήρξε συνώνυμη της ακαδημαϊκής αριστείας, της καθαρής σκέψης και της βαθιάς προσήλωσης στην Ιστορία ως δύναμη αυτογνωσίας. Η μνήμη της θα παραμένει ζωντανή μέσα από το σπουδαίο έργο της, τα βιβλία της, τις ιδέες της, αλλά και μέσα από τον χώρο πολιτισμού που φέρει το όνομά της στον Δήμο μας.

Η ονομασία της κεντρικής αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του τόπου και έκφραση σεβασμού προς μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στα γράμματα και την έρευνα. Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα πως κάποιο παιδί, αντικρίζοντας το όνομά της, θα αναζητήσει τη γνώση και θα εμπνευστεί από το παράδειγμά της.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος σημείωσε: «“Μου χαρίσατε μία γωνιά αιωνιότητας”. Αυτό μας είπατε στο τέλος της ομιλίας σας στα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού που ονομάσαμε προς τιμήν σας “Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ”. Η παρουσία σας ήταν μία κορυφαία στιγμή στην ιστορία της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε για όσα μας χαρίσατε, φώς και γνώση και αισθανόμαστε ευλογημένοι που σας γνωρίσαμε και σας ακούσαμε γιατί γίναμε πλουσιότεροι πνευματικά. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάζει».

Στη φωτογραφία, η αείμνηστη Ακαδημαϊκός με τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, στα εγκαίνια του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2023. Η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων έλαβε το όνομά της ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, συνδέοντας τον χώρο αυτό με μια μορφή που ταυτίστηκε με τα γράμματα και τις τέχνες.

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

«Ο Βύρωνας αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη ένα από τα κορυφαία τέκνα του, που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και υπήρξε φωτεινό παράδειγμα για όλες τις γυναίκες επιστήμονες : Την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Την κόρη των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν μετά την μικρασιατική τραγωδία στον Βύρωνα όπου και την γέννησαν, την αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης, την εμβληματική ιστορικό (βυζαντινολόγο) και πρώτη γυναίκα πρύτανη (στα 700 χρόνια της ιστορίας) του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον άνθρωπο που οι Βυρωνιώτες ψήφισαν το 2024 ως τον επιφανέστερο των συμπολιτών μας στον ένα αιώνα ύπαρξης της πόλης μας.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ μας αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη το έργο της, το προσωπικό της παράδειγμα και την αγάπη της για την πόλη μας και την Ελλάδα που εκπροσώπησε επάξια διεθνώς.

Προσωπικά νοιώθω ιδιαίτερη τιμή, υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη επειδή, ως Δήμαρχος Βύρωνα, είχα την ευκαιρία τον Δεκέμβριο του 2024 να την βραβεύσω εκ μέρους του Δήμου μας για την προσφορά της στην πόλη μας, την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και να ακούσω από τα χείλη της πολύτιμες ιστορίες για την πόλη μας, που αγαπούσε με πάθος, αλλά και συμβουλές.

Είναι αυτονόητο ότι στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο θα εισηγηθώ να ληφθούν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις για να την τιμήσουμε και έμπρακτα, καθιστώντας αθάνατη την μνήμη της για την πόλη μας.

Αιωνία της η μνήμη !!!»