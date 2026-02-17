Έγκλημα στη Βιάννο: Απολογείται ο αδερφοκτόνος

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου θα περάσει το πρωί της Τρίτης, ο 64χρονος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα Βιάννου.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο αδελφοκτόνος θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις τις ανακρίτριας για το πως και το γιατί έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον ίδιο του τον αδελφό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 64χρονος πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις αρχές λέγοντας πως καυγαδίζει έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι 15 λεπτά μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

«Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβη στο σημείο στις 20:05 και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι» ανέφεραν οι Αρχές.

Πολλαπλές μαχαιριές στο λαιμό – Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».