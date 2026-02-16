newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Έγκλημα στη Βιάννο: Οι αστυνομικοί άκουγαν τον καυγά των αδελφών από το τηλέφωνο – Τι αναφέρει η δικογραφία
16 Φεβρουαρίου 2026, 09:51

Έγκλημα στη Βιάννο: Οι αστυνομικοί άκουγαν τον καυγά των αδελφών από το τηλέφωνο – Τι αναφέρει η δικογραφία

Η αφορμή του καυγά που οδήγησε στο έγκλημα στη Βιάννο ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου τα οποία βρέθηκαν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Σύνταξη
Δεκαπέντε μόλις λεπτά χρειάστηκε ο 64χρονος για να σκοτώσει τον αδερφό του στο σπίτι τους στο χωριό Μάρθα στη Βιάννο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 64χρονος πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις αρχές στις 8 παρά δέκα λέγοντας πως καυγαδίζει έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 8.05 το βράδυ, ένα τέταρτο μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

«Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβηκε στο σημείο στις 20.05μ.μ. και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι»!

Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του αδερφού του

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στο λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

Ο αδελφοκτόνος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία. Ο 64χρονος στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
googlenews

