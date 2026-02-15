Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθας, στον Δήμο Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/2), με θύμα έναν 67χρονο άνδρα.

Ως δράστης συνελήφθη ο 63χρονος αδελφός του, ο οποίος φέρεται, σε κατάσταση απόλυτης μέθης, να του προκάλεσε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι.

Πώς έγινε η αδελφοκτονία

Θύμα της αιματηρής υπόθεσης είναι ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Ηράκλειο. Ωστόσο, είχε αποφασίσει πρόσφατα να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στο χωριό, όπου συγκατοικούσε με τον 63χρονο αδελφό του.

Η αρχή του κακού έγινε όταν τα δύο αδέλφια ξεκίνησαν καυγά για άγνωστο –μέχρι στιγμής– λόγο. Τότε ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, αλλά και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Το θύμα εντοπίστηκε μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, αιμόφυρτο, με τραύματα στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα, ενώ το μαχαίρι με το οποίο δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα παρέμενε καρφωμένο στο σώμα του.

Ο δράστης, όταν συνελήφθη, συνέχιζε να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει.

Μαρτυρίες κατοίκων και γνωστών της οικογένειας αναφέρουν πως ο 63χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και κατά καιρούς δημιουργούσε προβλήματα και προστριβές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία διενεργεί την προανάκριση και εξετάζει όλα τα δεδομένα γύρω από το έγκλημα. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τον ακριβή μηχανισμό του θανάτου, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη νέα οικογενειακή τραγωδία.