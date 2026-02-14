Σοκ στην Κρήτη: 63χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον αδελφό του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθα, στον Δήμος Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Τα δύο αδέλφια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ ο 63χρονος φέρεται να έχει ήδη συλληφθεί.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του αιματηρού περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.