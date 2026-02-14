newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
14.02.2026 | 22:27
Σοκ στην Κρήτη: 63χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον αδελφό του
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 22:27

Σοκ στην Κρήτη: 63χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον αδελφό του

Ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθα, στον Δήμος Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Τα δύο αδέλφια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ ο 63χρονος φέρεται να έχει ήδη συλληφθεί.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του αιματηρού περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για όλες τις κεντρικές τράπεζες

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για όλες τις κεντρικές τράπεζες

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

