Σοκ στην Κρήτη: 63χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον αδελφό του
Ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.
- Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ
- Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του – Μάρτυρες τα ανήλικα παιδιά τους
- Η σφαγή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου – Ο Αλ Καπόνε στην πιο διαβόητη μαζική δολοφονία στην ιστορία των γκάνγκστερ
- Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθα, στον Δήμος Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.
Τα δύο αδέλφια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ ο 63χρονος φέρεται να έχει ήδη συλληφθεί.
Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του αιματηρού περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Σοκ στην Κρήτη: 63χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον αδελφό του
- Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
- Θα είναι τελικά ο Κάλουμ Τέρνερ ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
- Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
- Η Βενεζουέλα απελευθερώνει 17 πολιτικούς κρατούμενους
- Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
- Super League: Η βαθμολογία μετά τα σημερινά αποτελέσματα (pic)
- Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις