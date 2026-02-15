«Είχα ένα επεισόδιο με τον αδερφό μου στο πατρικό μας, δεν μου δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ελάτε». Αυτά φέρεται να είπε στο τηλεφώνημα του στους αστυνομικούς, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 68χρονου στην Βιαννο, στην Κρήτη.

Πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 64χρονο, κατά την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι και σε ερώτηση τους, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είχε σκοτώσει τον αδερφό του.

Αφού τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν, διαπιστώθηκε ότι 68χρονος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στον τράχηλο και ένα τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με το μαχαίρι να παραμένει καρφωμένο στην κοιλιά του.

Ο δράστης περιέγραψε λεπτομερώς την αδερφοκτονία

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου όπου εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντας σύμφωνα με πληροφορίες, λεπτομερώς τις ενέργειες του, προσδιορίζοντας ως αιτία του αρχικού διαπληκτισμού τους προσωπικές και οικογενειακές διαφορές.

Συγγενείς και φίλοι των δυο αδερφών σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης.

Θεία θύματος και δράστη μιλώντας στο in, αναφέρει «στενοχωρήθηκα πολύ γιατί είμαστε συγγενείς, χωριανοί, δεν ξέρω τι μπορεί να πει να πει κανείς, να σφάζονται τα αδέρφια, είναι είναι τρομερό. Ήταν και πολλά χρόνια μαλωμένοι. Το θύμα έμενε στο Ηράκλειο, τους τελευταίους μήνες ήρθε εδώ».