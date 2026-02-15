newspaper
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Βιάννος: Θεία του θύματος στο in – «Ήταν πολλά χρόνια μαλωμένοι»
Ελλάδα 15 Φεβρουαρίου 2026, 16:49

Βιάννος: Θεία του θύματος στο in – «Ήταν πολλά χρόνια μαλωμένοι»

Ο δράστης περιέγραψε λεπτομερώς την αδερφοκτονία στη Βιάννο - Πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έφερε το θύμα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Είχα ένα επεισόδιο με τον αδερφό μου στο πατρικό μας, δεν μου δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ελάτε». Αυτά φέρεται να είπε στο τηλεφώνημα του στους αστυνομικούς, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 68χρονου στην Βιαννο, στην Κρήτη.

Συγγενείς και φίλοι των δυο αδερφών σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης

Πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 64χρονο, κατά την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι και σε ερώτηση τους, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είχε σκοτώσει τον αδερφό του.
Αφού τον συνέλαβαν και τον απομάκρυναν, διαπιστώθηκε ότι 68χρονος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στον τράχηλο και ένα τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με το μαχαίρι να παραμένει καρφωμένο στην κοιλιά του.

Ο δράστης περιέγραψε λεπτομερώς την αδερφοκτονία

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου όπου εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντας σύμφωνα με πληροφορίες, λεπτομερώς τις ενέργειες του, προσδιορίζοντας ως αιτία του αρχικού διαπληκτισμού τους προσωπικές και οικογενειακές διαφορές.

Συγγενείς και φίλοι των δυο αδερφών σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης.

Θεία θύματος και δράστη μιλώντας στο in, αναφέρει «στενοχωρήθηκα πολύ γιατί είμαστε συγγενείς, χωριανοί, δεν ξέρω τι μπορεί να πει να πει κανείς, να σφάζονται τα αδέρφια, είναι είναι τρομερό. Ήταν και πολλά χρόνια μαλωμένοι. Το θύμα έμενε στο Ηράκλειο, τους τελευταίους μήνες ήρθε εδώ».

Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αλεξανδρούπολη: Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου
Ελλάδα 15.02.26

Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Οι δράστες είναι ένας 16χρονος, ένας 13χρονος και ένας 21χρονος - Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο
Καιρός 15.02.26

Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι δυσμενής ενώ η ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική - Το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια σήμερα - Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από την σκόνη

Σύνταξη
