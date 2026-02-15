Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 64χρονος που σκότωσε τον 67χρονο αδερφό του στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και εκείνος εκνευρίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία. Ο 64χρονος στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Πώς έγινε το φονικό

Μία απίστευτη ψυχραιμία επέδειξε ο δράστης από τη στιγμή του καυγά μέχρι την δολοφονία και την σύλληψη του από τις αρχές.

Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν ο 64χρονος κάλεσε τις αρχές για να κάνει παράπονα για τον αδερφό του με τους αστυνομικούς να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι ίδιοι έσπευσαν στο σημείο και ο 64χρονος μόλις τους είδε ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδερφό του με μαχαίρι ενώ πιο πριν τον είχε ξυλοκοπήσει.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και εκείνος εκνευρίστηκε.

Οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι είδαν το άψυχο σώμα του 67χρονου που έφερε μαχαιριές στην κοιλιά και στο λαιμό ενώ είχε και τραύματα από ξυλοδαρμό.

Ένα μήνα έμενε στο πατρικό του σπίτι ο 67χρονος

Ο 67χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ήταν πρόσφατα χωρισμένος και μέχρι πρότινος έμενε σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, πριν ένα μήνα πήρε τα πράγματά του και επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι όπου έμενε ο 64χρονος αδερφός του.

Το βράδυ του Σαββάτου τα πράγματα φαίνεται να αγρίεψαν με τα δύο αδέρφια να τσακώνονται για ασήμαντη αφορμή με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό και την δολοφονία του 67χρονου.

Ο δράστης, όπως αναφέρουν όλες οι μαρτυρίες, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 64χρονο να ξυλοκοπά άγρια τον αδερφό του με μπουνιές και κλωτσιές.

Στη συνέχεια φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι να το κάρφωσε στην κοιλιά αλλά και στον λαιμό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.